Ленивые чебуреки из лаваша с фаршем

Ингредиенты
- 2 листа лаваша
- 300 г. фарша
- 1 луковица
- 1 яйцо
- соль
- черный молотый перец
Рецепт приготовления
Лаваш вырежите в форме круга.
Лук мелко нарежьте и добавьте в фарш.
Добавьте в фарш, яйцо, соль и черный молотый перец по вкусу.
Фарш тщательно перемешайте.
На половину круга лаваша выложите начинку и распределите тонким слоем.
Край смажьте водой и накройте второй половиной лаваша.
Обжарьте чебуреки на растительном масле на сковородке с двух сторон до золотистого цвета на небольшом огне под закрытой крышкой.
Кушать подано!
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