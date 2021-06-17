Четыре вкуса

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Ленивые чебуреки из лаваша с фаршем

Фото к рецепту: Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут с фаршем на сковородке без замеса теста

Ингредиенты

  • 2 листа лаваша
  • 300 г. фарша
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • соль
  • черный молотый перец

Рецепт приготовления

Лаваш вырежите в форме круга.

Лук мелко нарежьте и добавьте в фарш.

Добавьте в фарш, яйцо, соль и черный молотый перец по вкусу.

Фарш тщательно перемешайте.

На половину круга лаваша выложите начинку и распределите тонким слоем.

Край смажьте водой и накройте второй половиной лаваша.

Обжарьте чебуреки на растительном масле на сковородке с двух сторон до золотистого цвета на небольшом огне под закрытой крышкой.

Кушать подано!

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