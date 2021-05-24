Десерт из ряженки с какао

Рецепт приготовления

Желатин положите в кружку или пиалу и залейте теплой водой, оставьте для набухания и полного растворения, в этом рецепт лучше использовать быстрорастворимый желатин.

В блендер вылейте ряженку, насыпьте сахар, ванильный сахар, какао-порошок и взбейте все вместе примерно 1 минуту.

Добавьте желатин и взбейте еще 1 минуту.

Разлейте десерт по формам, стаканам или пиалам и уберите в холодильник на 1 час для застывания и стабилизации.

Застывший десерт украсьте потертым шоколадом

Кушать подано!