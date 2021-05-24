Десерт из ряженки с какао

Ингредиенты
- ряженка – 800 мл.
- какао-порошок – 3 ст.л.
- сахар – 100 гр.
- ванильный сахар – 10 гр.
- желатин – 25 гр.
- вода теплая – 100 мл.
- шоколад – 20 г.
Рецепт приготовления
Желатин положите в кружку или пиалу и залейте теплой водой, оставьте для набухания и полного растворения, в этом рецепт лучше использовать быстрорастворимый желатин.
В блендер вылейте ряженку, насыпьте сахар, ванильный сахар, какао-порошок и взбейте все вместе примерно 1 минуту.
Добавьте желатин и взбейте еще 1 минуту.
Разлейте десерт по формам, стаканам или пиалам и уберите в холодильник на 1 час для застывания и стабилизации.
Застывший десерт украсьте потертым шоколадом
Кушать подано!
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