Готовим кетчуп из помидор с яблоками

Ингредиенты
- помидоры - 1 кг. 200 гр.
- яблоки - 300-350 гр.
- лук - 250 гр.
- чеснок - 3-4 зуб.
- красный молотый перец - 0.5 ч.л.
- черный молотый перец - 0.5 ст.л.
- корица молотая - 0.5 ч.л.
- уксус яблочный - 5 ст.л.
- соль - 3 ст.л. (многовато для меня) берите 2-2.5 ст.л. или же .
- сахар - 1.5 ст. (многовато для меня) берите 1 ст. или же
Рецепт приготовления
1. Сначала помойте помидоры, разрежьте их на средние кусочки. Яблоки вымойте, порежьте на крупные дольки, удалите семечки. Лук почистите, нарежьте произвольно, довольно крупно, также порежьте и перец, удалив плодоножку с семенами.
3. Сложите всё вместе в кастрюлю и поставьте на огонь, доведя до кипения .
4. После закипания добавьте сахар, соль, перец, корицу и варите 25 минут.
5. После добавьте 5 столовых ложек 9% уксуса и варите еще 5 минут
6. Возьмите банки для соуса, простерилизуйте их и крышки, разлейте в них горячий кетчуп.
7. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте чем-нибудь теплым
Кетчуп хорошо хранится в холодильнике или в подвале.
Отличных заготовок!