Готовим кетчуп из помидор с яблоками

Рецепт приготовления

1. Сначала помойте помидоры, разрежьте их на средние кусочки. Яблоки вымойте, порежьте на крупные дольки, удалите семечки. Лук почистите, нарежьте произвольно, довольно крупно, также порежьте и перец, удалив плодоножку с семенами.

2. Все овощи пропустите через мясорубку.

3. Сложите всё вместе в кастрюлю и поставьте на огонь, доведя до кипения .

4. После закипания добавьте сахар, соль, перец, корицу и варите 25 минут.

5. После добавьте 5 столовых ложек 9% уксуса и варите еще 5 минут

6. Возьмите банки для соуса, простерилизуйте их и крышки, разлейте в них горячий кетчуп.

7. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте чем-нибудь теплым

Кетчуп хорошо хранится в холодильнике или в подвале.

Отличных заготовок!