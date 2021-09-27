Четыре вкуса

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Готовим кетчуп из помидор с яблоками

Фото к рецепту: Кетчуп из помидор с яблоками

Ингредиенты

  • помидоры - 1 кг. 200 гр.
  • яблоки - 300-350 гр.
  • лук - 250 гр.
  • чеснок - 3-4 зуб.
  • красный молотый перец - 0.5 ч.л.
  • черный молотый перец - 0.5 ст.л.
  • корица молотая - 0.5 ч.л.
  • уксус яблочный - 5 ст.л.
  • соль - 3 ст.л. (многовато для меня) берите 2-2.5 ст.л. или же .
  • сахар - 1.5 ст. (многовато для меня) берите 1 ст. или же

Рецепт приготовления

1. Сначала помойте помидоры, разрежьте их на средние кусочки. Яблоки вымойте, порежьте на крупные дольки, удалите семечки. Лук почистите, нарежьте произвольно, довольно крупно, также порежьте и перец, удалив плодоножку с семенами.

3. Сложите всё вместе в кастрюлю и поставьте на огонь, доведя до кипения .

4. После закипания добавьте сахар, соль, перец, корицу и варите 25 минут.

5. После добавьте 5 столовых ложек 9% уксуса и варите еще 5 минут

6. Возьмите банки для соуса, простерилизуйте их и крышки, разлейте в них горячий кетчуп.

7. Закройте банки крышками, переверните вверх дном и накройте чем-нибудь теплым

Кетчуп хорошо хранится в холодильнике или в подвале.

Отличных заготовок!

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