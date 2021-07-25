Архиерейский салат с домашним майонезом

Рецепт приготовления

Овощи и отварные яйца почистить и нарезать соломкой.

Отварной язык тоже нарезать соломкой.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем лук с морковкой до легкой золотинки, дать поджарке остыть.

В салатник сложить нарезанные редьку, яйца, язык и обжаренные овощи.

Для заправки приготовить майонез.

В чашу блендера сложить сырое яйцо, чайную ложечку горчицы. Щепотку соли и чуть больше сахара, пару ложек лимонного сока (или 5% уксуса) и 150 мл растительного масла без запаха. В эту смесь погрузить блендер и взбивать до образования устойчивой эмульсии, то есть до получения майонеза.

Майонезом заправить салат и тщательно перемешать.

Для эстетики можно посыпать мелко нарубленной петрушкой и украсить дольками отварного яйца.

Кушать подано!