Четыре вкуса

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Архиерейский салат с домашним майонезом

Фото к рецепту: Салат архиерейский с домашним майонезом

Ингредиенты

  • для салата:
  • 1 средняя редька (у меня дайкон, она не такая острая, как обычная)
  • 2 моркови
  • 1 большая луковица
  • 2 ст.л. растительного масла для жарки
  • 3 отварных яйца
  • 1 отварной свиной язык (альтернатива - отварная говядина)
  • для майонеза:
  • 1 сырое яйцо
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 щепотка соли
  • 2 щепотки сахара
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 150 мл. растительного масла

Рецепт приготовления

Овощи и отварные яйца почистить и нарезать соломкой.

Отварной язык тоже нарезать соломкой.

В сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем лук с морковкой до легкой золотинки, дать поджарке остыть.

В салатник сложить нарезанные редьку, яйца, язык и обжаренные овощи.

Для заправки приготовить майонез.

В чашу блендера сложить сырое яйцо, чайную ложечку горчицы. Щепотку соли и чуть больше сахара, пару ложек лимонного сока (или 5% уксуса) и 150 мл растительного масла без запаха. В эту смесь погрузить блендер и взбивать до образования устойчивой эмульсии, то есть до получения майонеза.

Майонезом заправить салат и тщательно перемешать.

Для эстетики можно посыпать мелко нарубленной петрушкой и украсить дольками отварного яйца.

Кушать подано!

Фото рецепта

Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 1Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 2Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 3Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 4Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 5Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 6Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 7Салат архиерейский с домашним майонезом: фото шаг 8
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