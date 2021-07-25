Архиерейский салат с домашним майонезом

Ингредиенты
- для салата:
- 1 средняя редька (у меня дайкон, она не такая острая, как обычная)
- 2 моркови
- 1 большая луковица
- 2 ст.л. растительного масла для жарки
- 3 отварных яйца
- 1 отварной свиной язык (альтернатива - отварная говядина)
- для майонеза:
- 1 сырое яйцо
- 1 ч.л. горчицы
- 1 щепотка соли
- 2 щепотки сахара
- 2 ст.л. лимонного сока
- 150 мл. растительного масла
Рецепт приготовления
Овощи и отварные яйца почистить и нарезать соломкой.
Отварной язык тоже нарезать соломкой.
В сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем лук с морковкой до легкой золотинки, дать поджарке остыть.
В салатник сложить нарезанные редьку, яйца, язык и обжаренные овощи.
Для заправки приготовить майонез.
В чашу блендера сложить сырое яйцо, чайную ложечку горчицы. Щепотку соли и чуть больше сахара, пару ложек лимонного сока (или 5% уксуса) и 150 мл растительного масла без запаха. В эту смесь погрузить блендер и взбивать до образования устойчивой эмульсии, то есть до получения майонеза.
Майонезом заправить салат и тщательно перемешать.
Для эстетики можно посыпать мелко нарубленной петрушкой и украсить дольками отварного яйца.
Кушать подано!
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