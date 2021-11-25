Новогодний салат «Нежность»: замена «Оливье»

Ингредиенты
4 яйца
250 гр. вареной колбасы
2-3 свежих огурца
1-2 плавленных сырка
200 гр. консервированного горошка
майонез
корейская морковь для украшения
Рецепт приготовления
Яйца натираем на крупной тёрке.
Выкладываем на блюдо и покрываем сеточкой майонеза.
Колбасу нарезаем небольшими кубиками.
Выкладываем следующим слоем и покрываем сеточкой майонеза.
Свежий огурец нарезаем небольшими кусочками, выкладываем сверху и покрываем майонезом.
Плавленный сыр натираем на крупной тёрке.
Выкладываем следующим слоем и покрываем сеточкой майонеза.
Сверху выкладываем слой зелёного горошка.
Украшаем майонезом и корейской морковью.
Кушать подано!
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