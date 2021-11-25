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Новогодний салат «Нежность»: замена «Оливье»

Фото к рецепту: Салат нежность вместо оливье , рецепт на праздничный стол, на новый год 2022

Ингредиенты

4 яйца

250 гр. вареной колбасы

2-3 свежих огурца

1-2 плавленных сырка

200 гр. консервированного горошка

майонез

корейская морковь для украшения

Рецепт приготовления

Яйца натираем на крупной тёрке.

Выкладываем на блюдо и покрываем сеточкой майонеза.

Колбасу нарезаем небольшими кубиками.

Выкладываем следующим слоем и покрываем сеточкой майонеза.

Свежий огурец нарезаем небольшими кусочками, выкладываем сверху и покрываем майонезом.

Плавленный сыр натираем на крупной тёрке.

Выкладываем следующим слоем и покрываем сеточкой майонеза.

Сверху выкладываем слой зелёного горошка.

Украшаем майонезом и корейской морковью.

Кушать подано!

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