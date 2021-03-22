Четыре вкуса

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Салат фасолевый по-деревенски

Фото к рецепту: Салат фасолевый по-деревенски

Ингредиенты 

1 банк красной фасоли 
4 средних помидора 
Половина 1 красной луковицы 
0,5 ч соли 
укроп 
петрушка 
2 ст. оливкового масла
 
Пошаговый рецепт приготовления 
Красную фасоль можно сварить но я использую консервированную. Откройте банку и слейте жидкость. 

Фасоль отправляем в салатник. 
Помидоры мою, режу пополам, удаляю место, где хвост и нарезаю на маленькие кусочки любой формы. 

Половину красного лука режем на 4 части и далее тонкой соломкой, отправляем в салат. 
Солим, добавить мелко нарезанный укроп и оливковое масло. 

Все хорошо смешиваем, салат готов) 
Получаем свежий, легкий и в то же время сытный салат) 

Я рекомендую!!! Очень вкусно) 
Приятного аппетита!  

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