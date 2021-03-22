Салат фасолевый по-деревенски

Ингредиенты
1 банк красной фасоли
4 средних помидора
Половина 1 красной луковицы
0,5 ч соли
укроп
петрушка
2 ст. оливкового масла
Пошаговый рецепт приготовления
Красную фасоль можно сварить но я использую консервированную. Откройте банку и слейте жидкость.
Фасоль отправляем в салатник.
Помидоры мою, режу пополам, удаляю место, где хвост и нарезаю на маленькие кусочки любой формы.
Половину красного лука режем на 4 части и далее тонкой соломкой, отправляем в салат.
Солим, добавить мелко нарезанный укроп и оливковое масло.
Все хорошо смешиваем, салат готов)
Получаем свежий, легкий и в то же время сытный салат)
Я рекомендую!!! Очень вкусно)
Приятного аппетита!
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