Салат фасолевый по-деревенски

Ингредиенты

1 банк красной фасоли

4 средних помидора

Половина 1 красной луковицы

0,5 ч соли

укроп

петрушка

2 ст. оливкового масла



Пошаговый рецепт приготовления

Красную фасоль можно сварить но я использую консервированную. Откройте банку и слейте жидкость.

Фасоль отправляем в салатник.

Помидоры мою, режу пополам, удаляю место, где хвост и нарезаю на маленькие кусочки любой формы.

Половину красного лука режем на 4 части и далее тонкой соломкой, отправляем в салат.

Солим, добавить мелко нарезанный укроп и оливковое масло.

Все хорошо смешиваем, салат готов)

Получаем свежий, легкий и в то же время сытный салат)

Я рекомендую!!! Очень вкусно)

Приятного аппетита!