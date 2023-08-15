Вкусные слойки с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты
готовое слоено/дрожжевое тесто - 1 пластина
яйцо - 5 шт.
лук зеленый - 1 пучек
сыр твердый - 100 гр.
майонез - 3 ст.л.
яйцо для смазки - 1 шт.
кунжут - 1 ст.л.
соль - щепотка
Рецепт приготовления
Для начинки: смешиваю отваренные, мелко нарезанные яйца ( 5шт.), сыр натертый на крупной терке, мелко нарезанный лук, соль и майонез.
Рабочую поверхность присыпаю мукой.
Кладу одну пластину теста посыпаю мукой и раскатываю, разрезаю на 8 квадратов.
Переношу квадраты на противень выстеленный пергаментом.
На середину каждого квадрата кладу начинку, края оставляю свободными.
Края смазываю яйцом и посыпаю кунжутом.
Отправляю в духовку на 25-30 минут, температура 180С.
Свежие комментарии