Четыре вкуса

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Вкусные слойки с зеленым луком и яйцом

Фото к рецепту: Слойки с яйцом и зеленым луком

Ингредиенты

готовое слоено/дрожжевое тесто - 1 пластина

яйцо - 5 шт.

лук зеленый - 1 пучек

сыр твердый - 100 гр.

майонез - 3 ст.л.

яйцо для смазки - 1 шт.

кунжут - 1 ст.л.

соль - щепотка

Рецепт приготовления

Для начинки: смешиваю отваренные, мелко нарезанные яйца ( 5шт.), сыр натертый на крупной терке, мелко нарезанный лук, соль и майонез.

Рабочую поверхность присыпаю мукой.

Кладу одну пластину теста посыпаю мукой и раскатываю, разрезаю на 8 квадратов.

Переношу квадраты на противень выстеленный пергаментом.

На середину каждого квадрата кладу начинку, края оставляю свободными.

Края смазываю яйцом и посыпаю кунжутом.

Отправляю в духовку на 25-30 минут, температура 180С.

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