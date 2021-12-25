Новогодний салат «Тиффани» с виноградом и курицей

филе куриное - 350 гр. (в готовом виде)

орехи - 30 гр. ( у меня- грецкие, можно миндаль, фундук)

яйцо куриное - 3 шт.

сыр твёрдый- 170 гр.

виноград - около 200 гр.

майонез - 180 гр.

Рецепт приготовления

1. Для начала в подсоленной воде отварим куриное филе.

Подождем, пока оно остынет, и затем нарежем пластиночками, а пластиночки, в свою очередь, небольшими кубиками.

Для того, чтобы филе было сочным и аккуратно нарезалось, не переваривайте его и в процессе приготовления опускайте в кипящую воду, а не нагревайте вместе с водой.

Куриные яйца также нужно отварить, почистить и нарезать кубиками.

Для салата будем использовать любой любимый твердый сыр.

Его нужно натереть на крупной тёрке.

В данном случае я использовала Российский.

Грецкие орехи нужно освободить от скорлупы и измельчить удобным для Вас способом.

Виноград вымыть и высушить.

Желательно использовать не менее двух цветов и без косточек, так работы будет меньше.

2. Собирать салат буду в форме «горки» на небольшой тарелке, так он будет повыше.

Первым слоем выкладываю половину куриного филе.

Мясо аккуратненько разравниваем и покрываем майонезной сеточкой.

Вторую половину филе пока отставляем в сторонку.

3. Следующим слоем выкладываем измельчённые грецкие орехи и аккуратненько распределяем по поверхности.

Сразу на грецкие орехи выкладываем половину натертого сыра и аккуратненько распределяем по краям, чтобы салатик получился повыше.

Оставшийся сыр пока отставляем, а этот слой покрываем майонезом.

Далее идет половина нормы вареных яиц и снова майонезная сеточка.

4. После этого, все слои повторяются.

Они так же прослаиваются майонезом, кроме слоя с орехами.

То есть, мы снова выкладкой филе, поверх него - орехи, сыр и вареные яйца.

Хотела бы заметить, что к этому салату куриное филе можно не только отварить, но и обжарить целиком на сковороде с обеих сторон, а затем порезать на мелкие кусочки.

5. Каждую виноградинку режем пополам вдоль, при необходимости косточки удаляем.

Когда выложим последний слой с вареными яйцами, покрываем его майонезом и то же самое делаем со всем салатом, для того, чтобы затем было удобнее поверх него крепить половинки виноградинок.

6. Украсить салат Вы можете по своему усмотрению.

Лучше использовать виноград разных цветов.

Один небольшой совет: когда виноградинки будете разрезать пополам вдоль, получившимся срезом положите их на кухонное полотенце, чтобы слегка убрать флагу.

Таким образом, вот эти половинки будут крепче держаться на слое майонеза.

7. Когда украсьте салат, отправьте его в холодильник, чтобы он лучше пропитался.

Кушать подано!