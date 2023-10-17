Рецепт приготовления зельца из рульки

свиная рулька – 1,5-2 кг

соль – 100 гр. +

чеснок – 1 головка

маринованные огурцы – 150-200 гр.

острый перец

зеленый лук

петрушка

черный перец

морковь

лук

лавровый лист

Подготовить рульку:

• в холодной воде растворить соль из расчета 100 гр соли на 1 литр воды)

• в солевой раствор положить рульку

• отправить емкость с рулькой в холодильник на 24 часа

• через сутки рульку промыть под холодной проточной водой

• залить рульку большим количеством холодной воды и оставить на 2-3 часа (если емкость с водой не большая, то менять воду каждые 30 минут)

• с помощью ножа очистить шкуру рульки от грязи (соскоблить)

Подготовленную рульку выложить в кастрюлю и залить чистой водой

Варить рульку 4 часа при минимальном нагреве

За 1-1,5 часа до окончания варки добавить в бульон по вкусу соль, а также по желанию морковь, лук и лавровый лист

Когда рулька сварится, выключить нагрев и оставить рульку в бульоне еще на 3-4 часа

Достать рульку из бульона и отделить мясо от костей

Порвать мясо на волокна (вместе с жиром и шкуркой)

Добавить в мясо измельченные чеснок, острый перец, зеленый лук, петрушку и маринованные огурцы, а также черный молотый перец

Хорошо все перемешать

Разложить мясное сырье по пакет для запекания

Хорошо уплотнить мясо в пакете и сформировать зельц в виде колбасного батона

Отправить зельц в холодильник на 10-12 часов

Кушать подано!