Рецепт приготовления зельца из рульки

Ингредиенты
свиная рулька – 1,5-2 кг
соль – 100 гр. +
чеснок – 1 головка
маринованные огурцы – 150-200 гр.
острый перец
зеленый лук
петрушка
черный перец
морковь
лук
лавровый лист
рецепт приготовления
Подготовить рульку:
• в холодной воде растворить соль из расчета 100 гр соли на 1 литр воды)
• в солевой раствор положить рульку
• отправить емкость с рулькой в холодильник на 24 часа
• через сутки рульку промыть под холодной проточной водой
• залить рульку большим количеством холодной воды и оставить на 2-3 часа (если емкость с водой не большая, то менять воду каждые 30 минут)
• с помощью ножа очистить шкуру рульки от грязи (соскоблить)
Подготовленную рульку выложить в кастрюлю и залить чистой водой
Варить рульку 4 часа при минимальном нагреве
За 1-1,5 часа до окончания варки добавить в бульон по вкусу соль, а также по желанию морковь, лук и лавровый лист
Когда рулька сварится, выключить нагрев и оставить рульку в бульоне еще на 3-4 часа
Достать рульку из бульона и отделить мясо от костей
Порвать мясо на волокна (вместе с жиром и шкуркой)
Добавить в мясо измельченные чеснок, острый перец, зеленый лук, петрушку и маринованные огурцы, а также черный молотый перец
Хорошо все перемешать
Разложить мясное сырье по пакет для запекания
Хорошо уплотнить мясо в пакете и сформировать зельц в виде колбасного батона
Отправить зельц в холодильник на 10-12 часов
Кушать подано!
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