Готовим картофельные лепешки с зеленью

Ингредиенты
картофельное пюре – 4 ст.л.
пшеничная мука – 4 ст.л.
подсолнечное масло – 1 ст.л.
соль
черный перец
зеленый лук
рецепт приготовления
В емкость насыпаем муку, картофельное пюре, наливаем подсолнечное масло, солим и перчим по вкусу.
Зеленый лук мелко нарезаем.
Добавляем к массе и замешиваем тесто.
Тесто раскатываем в небольшую колбаску и затем делим его на 4 части.
Из каждой части формируем шарик.
Каждый шарик раскатываем до толщины не более 0,5 см.
На сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем лепешку и обжариваем с каждой стороны по несколько минут до появления золотистых пятен.
Подаем такие лепешки со сметаной.
Они очень вкусные пока горячие.
Хотя холодные тоже вкусно.
Кушать подано!
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