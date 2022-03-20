Готовим картофельные лепешки с зеленью

картофельное пюре – 4 ст.л.

пшеничная мука – 4 ст.л.

подсолнечное масло – 1 ст.л.

соль

черный перец

зеленый лук

рецепт приготовления

В емкость насыпаем муку, картофельное пюре, наливаем подсолнечное масло, солим и перчим по вкусу.

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Зеленый лук мелко нарезаем.

Добавляем к массе и замешиваем тесто.

Тесто раскатываем в небольшую колбаску и затем делим его на 4 части.

Из каждой части формируем шарик.

Каждый шарик раскатываем до толщины не более 0,5 см.

На сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем лепешку и обжариваем с каждой стороны по несколько минут до появления золотистых пятен.

Подаем такие лепешки со сметаной.

Они очень вкусные пока горячие.

Хотя холодные тоже вкусно.

Кушать подано!