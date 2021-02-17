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Торт сникерс с вареной сгущенкой без выпечки

Фото к рецепту: Торт сникерс с вареной сгущенкой без выпечки выпечки

Ингредиенты 

шоколадный имбирный пряник - 200 г 
масло сливочное (топленое) - 70 г 
арахис жареный соленый - 100 г 
крем: 
сметана - 300 г 
сгущенка вареная - 300 г 
желатин - 20 г 
горячая вода - 100 г 
карамель: 
сахар - 150 г 
вода - 50 мл. 
горячие сливки 33% - 60 мл 
масло сливочное - 30 г 

Пошаговый рецепт приготовления 

Измельчить имбирные пряники в блендере в крошку. 

Добавьте к ним топленое масло. Хорошо перемешать. 

Придайте имбирной крошке круглую форму диаметром 20 см и утрамбуйте. 

Убрать в холодильник. 

Залить желатин горячей водой. Убери пока в сторону. 

Смешать сметану и вареную сгущенку. Взбить миксером до однородной массы. 

Добавьте в крем желатин. Снова хорошо взбить. 
Залить имбирные крошки кремом. Поставить в холодильник до застывания. 
Минимум 1 час. 

В это время сделайте карамель. 

Добавьте в кастрюлю сахар и воду. Смешивание. 
Включите средний огонь. Нагрейте до появления янтарного цвета. 
Выключите огонь. 
Добавьте горячие сливки. Смешивание. 

Добавьте масло. Еще раз перемешайте. 

Добавьте арахис и перемешайте. Дайте карамели немного остыть.

 

Когда торт застынет, достаньте его из холодильника. 

Сверху на корж выложить слой карамели с орехами. 

Поставить в холодильник на 20-30 минут. 

Торт Сникерс без выпечки готов! 

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