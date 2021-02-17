Торт сникерс с вареной сгущенкой без выпечки

Ингредиенты

шоколадный имбирный пряник - 200 г

масло сливочное (топленое) - 70 г

арахис жареный соленый - 100 г

крем:

сметана - 300 г

сгущенка вареная - 300 г

желатин - 20 г

горячая вода - 100 г

карамель:

сахар - 150 г

вода - 50 мл.

горячие сливки 33% - 60 мл

масло сливочное - 30 г

Пошаговый рецепт приготовления

Измельчить имбирные пряники в блендере в крошку.

Добавьте к ним топленое масло. Хорошо перемешать.

Придайте имбирной крошке круглую форму диаметром 20 см и утрамбуйте.

Убрать в холодильник.

Залить желатин горячей водой. Убери пока в сторону.

Смешать сметану и вареную сгущенку. Взбить миксером до однородной массы.

Добавьте в крем желатин. Снова хорошо взбить.

Залить имбирные крошки кремом. Поставить в холодильник до застывания.

Минимум 1 час.

В это время сделайте карамель.

Добавьте в кастрюлю сахар и воду. Смешивание.

Включите средний огонь. Нагрейте до появления янтарного цвета.

Выключите огонь.

Добавьте горячие сливки. Смешивание.

Добавьте масло. Еще раз перемешайте.

Добавьте арахис и перемешайте. Дайте карамели немного остыть.

Когда торт застынет, достаньте его из холодильника.

Сверху на корж выложить слой карамели с орехами.

Поставить в холодильник на 20-30 минут.

Торт Сникерс без выпечки готов!

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