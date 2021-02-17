Торт сникерс с вареной сгущенкой без выпечки

Ингредиенты
шоколадный имбирный пряник - 200 г
масло сливочное (топленое) - 70 г
арахис жареный соленый - 100 г
крем:
сметана - 300 г
сгущенка вареная - 300 г
желатин - 20 г
горячая вода - 100 г
карамель:
сахар - 150 г
вода - 50 мл.
горячие сливки 33% - 60 мл
масло сливочное - 30 г
Пошаговый рецепт приготовления
Измельчить имбирные пряники в блендере в крошку.
Добавьте к ним топленое масло. Хорошо перемешать.
Придайте имбирной крошке круглую форму диаметром 20 см и утрамбуйте.
Убрать в холодильник.
Залить желатин горячей водой. Убери пока в сторону.
Смешать сметану и вареную сгущенку. Взбить миксером до однородной массы.
Добавьте в крем желатин. Снова хорошо взбить.
Залить имбирные крошки кремом. Поставить в холодильник до застывания.
Минимум 1 час.
В это время сделайте карамель.
Добавьте в кастрюлю сахар и воду. Смешивание.
Включите средний огонь. Нагрейте до появления янтарного цвета.
Выключите огонь.
Добавьте горячие сливки. Смешивание.
Добавьте масло. Еще раз перемешайте.
Добавьте арахис и перемешайте. Дайте карамели немного остыть.
Когда торт застынет, достаньте его из холодильника.
Сверху на корж выложить слой карамели с орехами.
Поставить в холодильник на 20-30 минут.
Торт Сникерс без выпечки готов!
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