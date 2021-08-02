Четыре вкуса

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Вкусный зеленый борщ

Фото к рецепту: Зеленый борщ

Ингредиенты

  • яйца 7 шт.
  • картофель 400 гр.
  • свинина 1 кг
  • щавель 1 пуч.
  • лук 2 шт.
  • перец черный 5 гр.
  • сметана 200 гр.

Рецепт приготовления

Отварите вкрутую яйца

Порежьте мясо средним кубиком

Нарежьте лук

Обжарьте мясо до золотистого цвета

Добавьте лук

Переложите в кастрюлю, удалив лишний

Положите специи и картофель и варите до готовности

Нарежьте яйца и добавьте в суп

Нарежьте щавель, добавьте в борщ и сразу же уберите с огня

Дайте настояться 10 мин, и подавайте со сметаной

Кушать подано!

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