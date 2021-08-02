Вкусный зеленый борщ

Ингредиенты
- яйца 7 шт.
- картофель 400 гр.
- свинина 1 кг
- щавель 1 пуч.
- лук 2 шт.
- перец черный 5 гр.
- сметана 200 гр.
Рецепт приготовления
Отварите вкрутую яйца
Порежьте мясо средним кубиком
Нарежьте лук
Обжарьте мясо до золотистого цвета
Добавьте лук
Переложите в кастрюлю, удалив лишний
Положите специи и картофель и варите до готовности
Нарежьте яйца и добавьте в суп
Нарежьте щавель, добавьте в борщ и сразу же уберите с огня
Дайте настояться 10 мин, и подавайте со сметаной
Кушать подано!
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