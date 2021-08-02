Вкусный зеленый борщ

Рецепт приготовления

Отварите вкрутую яйца

Порежьте мясо средним кубиком

Нарежьте лук

Обжарьте мясо до золотистого цвета

Добавьте лук

Переложите в кастрюлю, удалив лишний

Положите специи и картофель и варите до готовности

Нарежьте яйца и добавьте в суп

Нарежьте щавель, добавьте в борщ и сразу же уберите с огня

Дайте настояться 10 мин, и подавайте со сметаной

Кушать подано!