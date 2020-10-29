Четыре вкуса

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Классические сахарные плюшки: от них невозможно оторваться

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной выпечки для семейного чаепития. 

От этих плюшек вообще нереально оторваться. Они мягкие, как пух, ароматные и просто божественно вкусные. Эти сердечки из дрожжевого теста, с хрустящей сахарной корочкой и нежным мякишем станут вашими любимчиками. Необыкновенный запах сдобы и ванили по всей кухне. Поверьте, ваши домочадцы не дождутся, пока выпечка остынет. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

Для опары

  • 300 мл теплого молока
  • 8 гр сухих дрожжей
  • 60 гр сахара
  • 100 гр муки

Для теста

  • 550-650 гр муки
  • 1 чайная ложка соли
  • 80 мл растительного масла
  • 2 яйца

Дополнительно

  • 100 гр сахара
  • 50 гр растопленного сливочного масла
  • 1 пакетик ванилина
  • 3 столовые ложки молока для смазывания

Начинаем процесс

  1. В первую очередь принимаемся за приготовление опары. Для этого в отдельную емкость отправляем теплое молоко. Добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем.
  2. Затем добавляем муку и снова перемешиваем. Накрываем емкость пищевой пленкой и помещаем в теплое место на 20 минут.
  3. По истечении нужного времени появится шапка на опаре. Помещаем ее теперь растапливаться в духовку при 35 градусах.
  4. Принимаемся за приготовление теста.
    Для этого в отдельную емкость отправляем яйца и растительное масло. Венчиком хорошо перемешиваем и переливаем к опаре. Добавляем соль и перемешиваем.
  5. После чего просеиваем сюда муку и замешиваем тесто. Перекладываем его в глубокую емкость, предварительно смазанную маслом. Накрываем полотенцем и помещаем в теплое место на 60 минут.
  6. По истечении нужного времени вымешиваем еще раз тесто и делим на две части. Каждую из них раскатываем в колбаску и делим на 8 частей.
  7. Затем формируем шарики. В результате у нас должно получиться 16 шт. Накрываем их пленкой и оставляем «отдохнуть» на 10 минут.
  8. Теперь растапливаем сливочное масло. В отдельной емкости объединяем сахар и ванилин. Перемешиваем.
  9. После чего раскатываем каждый шарик в прямоугольник. Смазываем его сливочным маслом и слегка присыпаем сахарной смесью. Теперь сворачиваем его в рулет и соединяем края.
  10. Затем требуется заготовку сложить пополам и соединить концы.
  11. Кладем на бок и разрезаем сбоку. При этом доходить до края не надо.
  12. После чего заготовку требуется развернуть и подравнять края.
  13. Размещаем заготовки на противне, предварительно застеленным пергаментной бумагой. Оставляем их на 20 минут.
  14. По истечении нужного времени смазываем поверхность молоком и присыпаем сахарной смесью.
  15. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Классические сахарные плюшки: от них невозможно оторваться

Приятного аппетита!

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