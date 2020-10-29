Классические сахарные плюшки: от них невозможно оторваться

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной выпечки для семейного чаепития.
От этих плюшек вообще нереально оторваться. Они мягкие, как пух, ароматные и просто божественно вкусные. Эти сердечки из дрожжевого теста, с хрустящей сахарной корочкой и нежным мякишем станут вашими любимчиками. Необыкновенный запах сдобы и ванили по всей кухне. Поверьте, ваши домочадцы не дождутся, пока выпечка остынет. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
Для опары
- 300 мл теплого молока
- 8 гр сухих дрожжей
- 60 гр сахара
- 100 гр муки
Для теста
- 550-650 гр муки
- 1 чайная ложка соли
- 80 мл растительного масла
- 2 яйца
Дополнительно
- 100 гр сахара
- 50 гр растопленного сливочного масла
- 1 пакетик ванилина
- 3 столовые ложки молока для смазывания
Начинаем процесс
- В первую очередь принимаемся за приготовление опары. Для этого в отдельную емкость отправляем теплое молоко. Добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем.
- Затем добавляем муку и снова перемешиваем. Накрываем емкость пищевой пленкой и помещаем в теплое место на 20 минут.
- По истечении нужного времени появится шапка на опаре. Помещаем ее теперь растапливаться в духовку при 35 градусах.
- Принимаемся за приготовление теста. Для этого в отдельную емкость отправляем яйца и растительное масло. Венчиком хорошо перемешиваем и переливаем к опаре. Добавляем соль и перемешиваем.
- После чего просеиваем сюда муку и замешиваем тесто. Перекладываем его в глубокую емкость, предварительно смазанную маслом. Накрываем полотенцем и помещаем в теплое место на 60 минут.
- По истечении нужного времени вымешиваем еще раз тесто и делим на две части. Каждую из них раскатываем в колбаску и делим на 8 частей.
- Затем формируем шарики. В результате у нас должно получиться 16 шт. Накрываем их пленкой и оставляем «отдохнуть» на 10 минут.
- Теперь растапливаем сливочное масло. В отдельной емкости объединяем сахар и ванилин. Перемешиваем.
- После чего раскатываем каждый шарик в прямоугольник. Смазываем его сливочным маслом и слегка присыпаем сахарной смесью. Теперь сворачиваем его в рулет и соединяем края.
- Затем требуется заготовку сложить пополам и соединить концы.
- Кладем на бок и разрезаем сбоку. При этом доходить до края не надо.
- После чего заготовку требуется развернуть и подравнять края.
- Размещаем заготовки на противне, предварительно застеленным пергаментной бумагой. Оставляем их на 20 минут.
- По истечении нужного времени смазываем поверхность молоком и присыпаем сахарной смесью.
- Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Приятного аппетита!
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