Классические сахарные плюшки: от них невозможно оторваться

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусной выпечки для семейного чаепития.

От этих плюшек вообще нереально оторваться. Они мягкие, как пух, ароматные и просто божественно вкусные. Эти сердечки из дрожжевого теста, с хрустящей сахарной корочкой и нежным мякишем станут вашими любимчиками. Необыкновенный запах сдобы и ванили по всей кухне. Поверьте, ваши домочадцы не дождутся, пока выпечка остынет. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

Для опары

300 мл теплого молока

8 гр сухих дрожжей

60 гр сахара

100 гр муки

Для теста

550-650 гр муки

1 чайная ложка соли

80 мл растительного масла

2 яйца

Дополнительно

100 гр сахара

50 гр растопленного сливочного масла

1 пакетик ванилина

3 столовые ложки молока для смазывания

Начинаем процесс

В первую очередь принимаемся за приготовление опары. Для этого в отдельную емкость отправляем теплое молоко. Добавляем дрожжи и сахар. Хорошо перемешиваем. Затем добавляем муку и снова перемешиваем. Накрываем емкость пищевой пленкой и помещаем в теплое место на 20 минут. По истечении нужного времени появится шапка на опаре. Помещаем ее теперь растапливаться в духовку при 35 градусах. Принимаемся за приготовление теста. Для этого в отдельную емкость отправляем яйца и растительное масло. Венчиком хорошо перемешиваем и переливаем к опаре. Добавляем соль и перемешиваем. После чего просеиваем сюда муку и замешиваем тесто. Перекладываем его в глубокую емкость, предварительно смазанную маслом. Накрываем полотенцем и помещаем в теплое место на 60 минут. По истечении нужного времени вымешиваем еще раз тесто и делим на две части. Каждую из них раскатываем в колбаску и делим на 8 частей. Затем формируем шарики. В результате у нас должно получиться 16 шт. Накрываем их пленкой и оставляем «отдохнуть» на 10 минут. Теперь растапливаем сливочное масло. В отдельной емкости объединяем сахар и ванилин. Перемешиваем. После чего раскатываем каждый шарик в прямоугольник. Смазываем его сливочным маслом и слегка присыпаем сахарной смесью. Теперь сворачиваем его в рулет и соединяем края. Затем требуется заготовку сложить пополам и соединить концы. Кладем на бок и разрезаем сбоку. При этом доходить до края не надо. После чего заготовку требуется развернуть и подравнять края. Размещаем заготовки на противне, предварительно застеленным пергаментной бумагой. Оставляем их на 20 минут. По истечении нужного времени смазываем поверхность молоком и присыпаем сахарной смесью. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Приятного аппетита!