Закуска с помидорами и тунцом

Ингредиенты
помидоры - 2 шт. (200 гр. )
консервированный тунец - 1 бан. (185 гр. )
яйца - 2 шт.
огурец - 70 гр.
майонез - 3 ч.л.
маслины без косточки - 6 шт.
укроп - 1 вет.
Рецепт приготовления
Помидоры нарезать толстыми кружочками.
Тунец освободить от жидкости и размять вилкой в однородную массу.
Добавить майонез и перемешать.
Массу из тунца выложить на каждый кружочек помидоров.
Огурец мелко нарезать и добавить майонез, выложить поверх тунца.
Яйца разделить на белки и желтки.
Желтки нужно натереть на мелкой терке и выложить на огурцы.
Из белков сделать цветочек.
На каждый цветочек я выкладываю половинку маслины и украшаю укропом.
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