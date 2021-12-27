Закуска с помидорами и тунцом

помидоры - 2 шт. (200 гр. )

консервированный тунец - 1 бан. (185 гр. )

яйца - 2 шт.

огурец - 70 гр.

майонез - 3 ч.л.

маслины без косточки - 6 шт.

укроп - 1 вет.

Рецепт приготовления

Помидоры нарезать толстыми кружочками.

Тунец освободить от жидкости и размять вилкой в однородную массу.

Добавить майонез и перемешать.

Массу из тунца выложить на каждый кружочек помидоров.

Огурец мелко нарезать и добавить майонез, выложить поверх тунца.

Яйца разделить на белки и желтки.

Желтки нужно натереть на мелкой терке и выложить на огурцы.

Из белков сделать цветочек.

На каждый цветочек я выкладываю половинку маслины и украшаю укропом.