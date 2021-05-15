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Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Фотограф из Нью-Йорка Гэнри Харгривц и дизайнер Николь Хэфрон создали интересный проект о том, как могли бы выглядеть дни рождения культовых режиссеров: от Хичкока до Тарантино. Для этого они собрали предметы, которые наиболее точно описывают творчество каждого из них и составили натюрморты в атмосфере их фильмов. Получилось очень здорово.

А вы смогли бы отгадать режиссера по натюрморту?

Квентин Тарантино, 22 марта

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Стэнли Кубрик, 26 июля

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Альфред Хичкок, 13 августа

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Дэвид Линч, 20 января

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Джон Хьюз, 18 февраля

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Джон Уотерс, 22 апреля

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Джордж Лукас, 14 мая

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Пол Томас Андерсон, 26 июня

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Брайан Де Пальма, 11 сентября

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Уолт Дисней, 5 декабря

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Сет Макфарлейн, 26 октября

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Мартин Скорсезе, 17 ноября

Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

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