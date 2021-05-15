Дни рождения культовых режиссеров в оригинальных натюрмортах

Фотограф из Нью-Йорка Гэнри Харгривц и дизайнер Николь Хэфрон создали интересный проект о том, как могли бы выглядеть дни рождения культовых режиссеров: от Хичкока до Тарантино. Для этого они собрали предметы, которые наиболее точно описывают творчество каждого из них и составили натюрморты в атмосфере их фильмов. Получилось очень здорово.

А вы смогли бы отгадать режиссера по натюрморту?

Квентин Тарантино, 22 марта

Стэнли Кубрик, 26 июля

Альфред Хичкок, 13 августа

Дэвид Линч, 20 января

Джон Хьюз, 18 февраля

Джон Уотерс, 22 апреля

Джордж Лукас, 14 мая

Пол Томас Андерсон, 26 июня

Брайан Де Пальма, 11 сентября

Уолт Дисней, 5 декабря

Сет Макфарлейн, 26 октября

Мартин Скорсезе, 17 ноября