Вкусная камбала на сковороде с оливками и кусочками болгарского перца и помидоров. Ммм... Пальчики откусишь!



Приготовление:

Камбалу очистить, выпотрошить, голову и плавники удалить.

Сделать поперек надрезы и посолить.

Обвалять в муке.

Обжарить на сковороде с двух сторон на растительном масле.

Овощи и зелень промыть и очистить.

В сковороду к рыбе добавить кубиками нарезанный лук и болгарский перец.

Добавить помидоры, поперчить и тушить на медленном огне под крышкой 10-12 минут.

Добавить маслины нарезанные кружочками и мелко нашинкованную зелень.

Вкусная камбала на сковороде готова. Выложить на блюдо и подавать к столу.

Приятного аппетита!