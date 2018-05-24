- Камбала 3-4 шт
- Помидор 2 шт
- Болгарский перец 1 шт
- Луковица 1 шт
- Зелень 1 пучок
- Маслины 5-6 шт
- Мука 3-4 ст. л.
- Растительное масло 3-4 ст. л.
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Камбалу очистить, выпотрошить, голову и плавники удалить.
Сделать поперек надрезы и посолить.
Обвалять в муке.
Обжарить на сковороде с двух сторон на растительном масле.
Овощи и зелень промыть и очистить.
В сковороду к рыбе добавить кубиками нарезанный лук и болгарский перец.
Добавить помидоры, поперчить и тушить на медленном огне под крышкой 10-12 минут.
Добавить маслины нарезанные кружочками и мелко нашинкованную зелень.
Вкусная камбала на сковороде готова. Выложить на блюдо и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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