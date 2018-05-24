Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Вкусная камбала на сковороде

Вкусная камбала на сковороде с оливками и кусочками болгарского перца и помидоров. Ммм... Пальчики откусишь!
Вкусная камбала на сковороде
Ингредиенты:
  • Камбала 3-4 шт
  • Помидор 2 шт
  • Болгарский перец 1 шт
  • Луковица 1 шт
  • Зелень 1 пучок
  • Маслины 5-6 шт
  • Мука 3-4 ст. л.
  • Растительное масло 3-4 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
Приготовление:

Камбалу очистить, выпотрошить, голову и плавники удалить.Камбалу очистить, выпотрошить, голову и плавники удалить.

Сделать поперек надрезы и посолить.Сделать поперек надрезы и посолить.

Обвалять в муке.Обвалять в муке.

Обжарить на сковороде с двух сторон на растительном масле.Обжарить на сковороде с двух сторон на растительном масле.

Овощи и зелень промыть и очистить.Овощи и зелень промыть и очистить.

В сковороду к рыбе добавить кубиками нарезанный лук и болгарский перец.В сковороду к рыбе добавить кубиками нарезанный лук и болгарский перец.

Добавить помидоры, поперчить и тушить на медленном огне под крышкой 10-12 минут.Добавить помидоры, поперчить и тушить на медленном огне под крышкой 10-12 минут.

Добавить маслины нарезанные кружочками и мелко нашинкованную зелень.Добавить маслины нарезанные кружочками и мелко нашинкованную зелень.

Вкусная камбала на сковородеВкусная камбала на сковороде готова. Выложить на блюдо и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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