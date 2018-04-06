Запеченный лосось в цитрусовой глазури

Ингредиенты:
- 2 маленьких апельсина
- 2 маленьких грейпфрута
- 1 лимон
- 1 столовая ложка меда
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 4 филе по 150 г лосося
- 2 столовые ложки рубленого зеленый лук
- морская соль
Приготовление:
- Разогреть гриль до 200 С.
- Цитрусовые очистить, разобрать на сегменты.
- Очистить от пленок и собрать в миску сок.
- Смешать 1 столовую ложку сока, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку оливкового масла до получения эмульсии.
- Мариновать в полученной смеси рыбу в течение 5 минут.
- Выложить в оставшийся сок дольки ,прилить оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить зеленый лук и посолить.Хорошо перемешать.
- Рыбу обсушить, выложить кожей вниз в огнеупорную емкость. Запекать от 4 до 5 минут. Вынуть из духовки, добавить ломтики цитрусовых и запекать еще 5 минут.
Приятного аппетита!
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