Четыре вкуса

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Запеченный лосось в цитрусовой глазури

Запеченный лосось в цитрусовой глазури

Ингредиенты:

  • 2 маленьких апельсина
  • 2 маленьких грейпфрута
  • 1 лимон
  • 1 столовая ложка меда
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 4 филе по 150 г лосося
  • 2 столовые ложки рубленого зеленый лук
  • морская соль

Приготовление:

  1. Разогреть гриль до 200 С.
  2. Цитрусовые очистить, разобрать на сегменты.
  3. Очистить от пленок и собрать в миску сок.
  4. Смешать 1 столовую ложку сока, 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку оливкового масла до получения эмульсии.
  5. Мариновать в полученной смеси рыбу в течение 5 минут.
  6. Выложить в оставшийся сок дольки ,прилить оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить зеленый лук и посолить.Хорошо перемешать.
  7. Рыбу обсушить, выложить кожей вниз в огнеупорную емкость. Запекать от 4 до 5 минут. Вынуть из духовки, добавить ломтики цитрусовых и запекать еще 5 минут.

Приятного аппетита!

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