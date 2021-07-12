Пикантный салат «Мятый огурец»

Рецепт приготовления

Огурцы промойте и отрежьте края.

Огурцы разрежьте вдоль и раскатайте аккуратно скалкой с обеих сторон, разбивая и нарушая структуру клетчатки.

Нарежьте огурцы на дольки удобной для вас формы, добавьте соль и яблочный уксус.

Перемешайте и дайте настояться 15 минут.

Разрежьте вдоль стручок жгучего перца и уберите зёрна.

Половину перца мелко нарежьте.

Зубчики чеснока очистите и мелко нарежьте ножом.

Укроп мелко порежьте.

Огурцы отожмите от лишней влаги.

Добавьте чеснок, жгучий перец, укроп, соус соевый, кунжутное масло, семена кунжута.

Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.

Кушать подано!