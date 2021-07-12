Четыре вкуса

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Пикантный салат «Мятый огурец»

Фото к рецепту: Салат пикантный «мятый огурец»

Ингредиенты

  • огурцы свежие – 500 гр.
  • укроп – 1-2 веточки
  • уксус яблочный – 1 ст.л.
  • перец красный жгучий – ½ стручка
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соус соевый – 1 с.л.
  • кунжутное масло – 1 ст.л.
  • кунжут семена – 1 ч.л.
  • соль – вкусу

Рецепт приготовления

Огурцы промойте и отрежьте края.

Огурцы разрежьте вдоль и раскатайте аккуратно скалкой с обеих сторон, разбивая и нарушая структуру клетчатки.

Нарежьте огурцы на дольки удобной для вас формы, добавьте соль и яблочный уксус.

Перемешайте и дайте настояться 15 минут.

Разрежьте вдоль стручок жгучего перца и уберите зёрна.

Половину перца мелко нарежьте.

Зубчики чеснока очистите и мелко нарежьте ножом.

Укроп мелко порежьте.

Огурцы отожмите от лишней влаги.

Добавьте чеснок, жгучий перец, укроп, соус соевый, кунжутное масло, семена кунжута.

Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут. 

Кушать подано!

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