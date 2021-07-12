Пикантный салат «Мятый огурец»

Ингредиенты
- огурцы свежие – 500 гр.
- укроп – 1-2 веточки
- уксус яблочный – 1 ст.л.
- перец красный жгучий – ½ стручка
- чеснок – 2-3 зубчика
- соус соевый – 1 с.л.
- кунжутное масло – 1 ст.л.
- кунжут семена – 1 ч.л.
- соль – вкусу
Рецепт приготовления
Огурцы промойте и отрежьте края.
Огурцы разрежьте вдоль и раскатайте аккуратно скалкой с обеих сторон, разбивая и нарушая структуру клетчатки.
Нарежьте огурцы на дольки удобной для вас формы, добавьте соль и яблочный уксус.
Перемешайте и дайте настояться 15 минут.
Разрежьте вдоль стручок жгучего перца и уберите зёрна.
Половину перца мелко нарежьте.
Зубчики чеснока очистите и мелко нарежьте ножом.
Укроп мелко порежьте.
Огурцы отожмите от лишней влаги.
Добавьте чеснок, жгучий перец, укроп, соус соевый, кунжутное масло, семена кунжута.
Перемешайте и оставьте мариноваться на 10 минут.
Кушать подано!
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