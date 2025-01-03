Готовим безалкогольный пунш

Клюкву высыпать в кастрюлю (замороженные ягоды предварительно разморозить). Раздавить клюкву толкушкой для картофеля.

Вымыть апельсины, с одного плода тонким слоем снять кожуру и добавить к ягодам.

Загрузить все подготовленные пряности, залить холодной водой и поставить на плиту. После закипания смесь нужно варить 5-7 минут, не доводя до сильного кипения.

Пока варится смесь, из одного из очищенных апельсинов нужно выдавить сок, а второй разделить пополам. Одна половина также пойдет на сок, вторая пригодится при подаче готового напитка.

Апельсиновый сок влить в кастрюлю с клюквой, вновь довести до кипения и снять с огня. Дать настояться 20 минут, процедить через сито или марлю, добавить мед и тщательно перемешать.

Нарезать яблоко, предварительно удалив сердцевину с семенами, и отложенную половину апельсина небольшими ломтиками произвольной формы и добавить в пунш.

Пунш можно подавать как горячим, так и охлаждённым. Для подачи используйте красивые стаканы или бокалы. Украсьте ломтиками лимона или апельсина, веточками мяты или другими фруктами и ягодами по вашему вкусу.

Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого замечательного напитка в кругу близких и друзей!