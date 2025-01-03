Готовим безалкогольный пунш

Ингредиенты
- клюква - 300 г
- апельсин - 2 шт
- вода – 2 л
- корица - 2 палочки
- бадьян - 3 шт
- кардамон - 2 шт
- душистый перец - 7 шт
- гвоздика - 7 шт
- мёд – 5 ст.л.
- яблоко - 1 шт
Рецепт приготовления
Клюкву высыпать в кастрюлю (замороженные ягоды предварительно разморозить). Раздавить клюкву толкушкой для картофеля.
Вымыть апельсины, с одного плода тонким слоем снять кожуру и добавить к ягодам.
Загрузить все подготовленные пряности, залить холодной водой и поставить на плиту. После закипания смесь нужно варить 5-7 минут, не доводя до сильного кипения.
Пока варится смесь, из одного из очищенных апельсинов нужно выдавить сок, а второй разделить пополам. Одна половина также пойдет на сок, вторая пригодится при подаче готового напитка.
Апельсиновый сок влить в кастрюлю с клюквой, вновь довести до кипения и снять с огня. Дать настояться 20 минут, процедить через сито или марлю, добавить мед и тщательно перемешать.
Нарезать яблоко, предварительно удалив сердцевину с семенами, и отложенную половину апельсина небольшими ломтиками произвольной формы и добавить в пунш.
Пунш можно подавать как горячим, так и охлаждённым. Для подачи используйте красивые стаканы или бокалы. Украсьте ломтиками лимона или апельсина, веточками мяты или другими фруктами и ягодами по вашему вкусу.
Наслаждайтесь вкусом и ароматом этого замечательного напитка в кругу близких и друзей!
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