Рецепт настоящих грузинских вареников с сыром

Ингредиенты
- тесто:
- мука – 210-220 гр
- вода – 100 гр
- соль – 0,5 ч.л.
- начинка:
- адыгейский сыр – 250-300 гр
- сулугуни – 100-150 гр
- соль
- для подачи:
- сливочное масло
- сметана (мацони)
Рецепт приготовления
1. Замесить тесто:
• смешать воду и соль – до полного растворения соли
• влить воду в муку – перемешать, пока вся мука не увлажнится
• выложить влажную муку на рабочую поверхность и руками замесить тесто
• вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут
2. Завернуть тесто в пленку и оставить на столе на 15-20 минут
3. Подготовить начинку:
• натереть на крупной терке(или размять руками) адыгейский сыр
• натереть на крупной терке сулугуни – смешать с адыгейским сыром
• если необходимо смесь сыров по вкусу досолить – перемешать
4. Подготовить тесто:
• готовое (отдохнувшее) тесто обмять и сформировать из него колбаску
• колбаску разрезать на кусочки, весом 15-20 гр каждый
• каждый кусочек округлить и расплющить основанием ладони
• каждый кусочек раскатать в тонкий круглый пласт
5. Сформировать заготовки квари:
• на каждый круглый пласт теста выложить небольшую часть начинки (размером с небольшой грецкий орех)
• защипать края теста небольшими складочками, так, чтобы получился своеобразный мешочек из теста с начинкой внутри
• оставшееся открытым отверстие мешочка из теста, сжать пальцами двух рук, запечатывая начинку внутри
• верхушку получившейся заготовки оторвать
• саму заготовку сплющить, стараясь равномерно распределить начинку внутри
6. Отварить квари:
• в кастрюлю с водой добавить соль по вкусу
• довести воду до кипения
• по одной выложить заготовки квари в кипящую воду (не много, заготовки должны свободно плавать)
• аккуратно перемешать воду, чтобы убедиться, что заготовки не прилипли ко дну
• дождаться, когда вода снова закипит, а заготовки всплывут
• снизить уровень нагрева и варить 4-5 минут
7. Подавать сразу же, пока квари горячие
8. При подаче обильно залить растопленным сливочным маслом
9. Подавать со сметаной или мацони
Приятного аппетита!
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