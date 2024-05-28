Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепт настоящих грузинских вареников с сыром

Фото к рецепту: Квари (квараби, кваламквари)

Ингредиенты

  • тесто:
  • мука – 210-220 гр
  • вода – 100 гр
  • соль – 0,5 ч.л.
  • начинка:
  • адыгейский сыр – 250-300 гр
  • сулугуни – 100-150 гр
  • соль
  • для подачи:
  • сливочное масло
  • сметана (мацони)

Рецепт приготовления

1. Замесить тесто:

• смешать воду и соль – до полного растворения соли

• влить воду в муку – перемешать, пока вся мука не увлажнится

• выложить влажную муку на рабочую поверхность и руками замесить тесто

• вымешивать тесто на протяжении 10-15 минут

2. Завернуть тесто в пленку и оставить на столе на 15-20 минут

3. Подготовить начинку:

• натереть на крупной терке(или размять руками) адыгейский сыр

• натереть на крупной терке сулугуни – смешать с адыгейским сыром

• если необходимо смесь сыров по вкусу досолить – перемешать

4. Подготовить тесто:

• готовое (отдохнувшее) тесто обмять и сформировать из него колбаску

• колбаску разрезать на кусочки, весом 15-20 гр каждый

• каждый кусочек округлить и расплющить основанием ладони

• каждый кусочек раскатать в тонкий круглый пласт

5. Сформировать заготовки квари:

• на каждый круглый пласт теста выложить небольшую часть начинки (размером с небольшой грецкий орех)

• защипать края теста небольшими складочками, так, чтобы получился своеобразный мешочек из теста с начинкой внутри

• оставшееся открытым отверстие мешочка из теста, сжать пальцами двух рук, запечатывая начинку внутри

• верхушку получившейся заготовки оторвать

• саму заготовку сплющить, стараясь равномерно распределить начинку внутри

6. Отварить квари:

• в кастрюлю с водой добавить соль по вкусу

• довести воду до кипения

• по одной выложить заготовки квари в кипящую воду (не много, заготовки должны свободно плавать)

• аккуратно перемешать воду, чтобы убедиться, что заготовки не прилипли ко дну

• дождаться, когда вода снова закипит, а заготовки всплывут

• снизить уровень нагрева и варить 4-5 минут

7. Подавать сразу же, пока квари горячие

8. При подаче обильно залить растопленным сливочным маслом

9. Подавать со сметаной или мацони

Приятного аппетита!

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