Рецепт аджики из свежих перцев

Ингредиенты
кинза - 70 гр.
чеснок - 4 зуб.
болгарский красный перец – 350 гр.
красный острый перец – 20 гр.
помидоры – 250 гр.
уцхо-сунели (голубой пажитник) – 20 гр.
соль – 20 гр.
растительное масло – 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Овощи и зелень помыть.
У сладкого перца удалить сердцевину, перегородки и семена.
Сложить в чашу блендера.
Туда же добавить острый перец (вместе с семенами), чищеный чеснок, помидоры, кинзу, уцхо-сунели и соль.
Измельчить блендером. Аджика готова!
Разложить по стерилизованным баночкам, сверху налить столовую ложку растительного масла, чтоб аджика не сохла.
Хранить в прохладном месте.
Свежие комментарии