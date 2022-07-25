Четыре вкуса

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Рецепт аджики из свежих перцев

Фото к рецепту: Аджика из свежих перцев

Ингредиенты

кинза - 70 гр.

чеснок - 4 зуб.

болгарский красный перец – 350 гр.

красный острый перец – 20 гр.

помидоры – 250 гр.

уцхо-сунели (голубой пажитник) – 20 гр.

соль – 20 гр.

растительное масло – 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Овощи и зелень помыть.

У сладкого перца удалить сердцевину, перегородки и семена.

Сложить в чашу блендера.

Туда же добавить острый перец (вместе с семенами), чищеный чеснок, помидоры, кинзу, уцхо-сунели и соль.

Измельчить блендером. Аджика готова!

Разложить по стерилизованным баночкам, сверху налить столовую ложку растительного масла, чтоб аджика не сохла.

Хранить в прохладном месте.

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