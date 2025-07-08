Рецепт вкусных сырных трубочек

Для теста: сыр натираю на мелкой терке, вбиваю яйца, добавляю молоко, растопленное сливочное масло, муку, сахар, соль, все хорошо перемешиваю.

Жарю тонкие блинчики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

Блинчики делаю не большие, не на всю сковороду, потому что это закусочные блинчики.

Готовые блинчики, сворачиваю в трубочки и даю остыть.

Для начинки: смешиваю крем- сыр и белковую икру.

Перекладываю в кондитерский мешок и начиняю блинчики с обеих сторон, середина у меня пустая без начинки.

Разрезаю готовые трубочки ( блинчики) на половину, выкладываю на блюдо, украшаю сверху измельченным укропом.