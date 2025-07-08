Рецепт вкусных сырных трубочек

Ингредиенты
- моцарелла - 120 г
- яйцо - 3 шт.
- молоко - 150 мл
- мука - 150 г
- масло сливочное - 70 г
- сахар- 1 ст.л.
- соль - щепотка
- крем сыр - 300 г
- икра белковая ( имитация икры) - 110 г
Рецепт приготовления
Для теста: сыр натираю на мелкой терке, вбиваю яйца, добавляю молоко, растопленное сливочное масло, муку, сахар, соль, все хорошо перемешиваю.
Жарю тонкие блинчики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.
Блинчики делаю не большие, не на всю сковороду, потому что это закусочные блинчики.
Готовые блинчики, сворачиваю в трубочки и даю остыть.
Для начинки: смешиваю крем- сыр и белковую икру.
Перекладываю в кондитерский мешок и начиняю блинчики с обеих сторон, середина у меня пустая без начинки.
Разрезаю готовые трубочки ( блинчики) на половину, выкладываю на блюдо, украшаю сверху измельченным укропом.
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