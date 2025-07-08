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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных сырных трубочек

Фото к рецепту: Закуска сырные трубочки

Ингредиенты

  • моцарелла - 120 г
  • яйцо - 3 шт.
  • молоко - 150 мл
  • мука - 150 г
  • масло сливочное - 70 г
  • сахар- 1 ст.л.
  • соль - щепотка
  • крем сыр - 300 г
  • икра белковая ( имитация икры) - 110 г

Рецепт приготовления

Для теста: сыр натираю на мелкой терке, вбиваю яйца, добавляю молоко, растопленное сливочное масло, муку, сахар, соль, все хорошо перемешиваю.

Жарю тонкие блинчики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

Блинчики делаю не большие, не на всю сковороду, потому что это закусочные блинчики.

Готовые блинчики, сворачиваю в трубочки и даю остыть.

Для начинки: смешиваю крем- сыр и белковую икру.

Перекладываю в кондитерский мешок и начиняю блинчики с обеих сторон, середина у меня пустая без начинки.

Разрезаю готовые трубочки ( блинчики) на половину, выкладываю на блюдо, украшаю сверху измельченным укропом.

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