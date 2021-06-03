Рулет с фаршем и картофелем

Рецепт приготовления

Лук и картошку натрите на крупной тёрке.

Добавьте яйца, соль, черный молотый перец, мускатный орех и перемешайте.

На противень положите пергамент и смажьте растительным маслом.

Сверху ровным слоем выложите картофельную массу.

Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут до слегка золотистого цвета.

Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте до золотистого цвета.

Добавьте в фарш, перемешайте и обжарьте до готовности.

Добавьте по конец соль, копченую паприку по вкусу.

Картофельную основу достаньте из духовки.

Сверху выложите фарш и равномерно распределите.

Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху на фарш.

Сверните все в рулет.

Выложите в форму для запекания.

Рулет сверху посыпьте тертым сыром.

Выпекайте при температуре 180 градусов около 10 минут, чтобы сыр расплавился.

Кушать подано!