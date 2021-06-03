Рулет с фаршем и картофелем

Ингредиенты
- 6 шт. картофеля
- 2 луковицы
- 500 г. фарша
- 100-150 г. сыра
- 5 яиц
- соль
- черный молотый перец
- 1 ч.л. мускатного ореха
- копчёная паприка
- зелень для украшения
Рецепт приготовления
Лук и картошку натрите на крупной тёрке.
Добавьте яйца, соль, черный молотый перец, мускатный орех и перемешайте.
На противень положите пергамент и смажьте растительным маслом.
Сверху ровным слоем выложите картофельную массу.
Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 минут до слегка золотистого цвета.
Добавьте в фарш, перемешайте и обжарьте до готовности.
Добавьте по конец соль, копченую паприку по вкусу.
Картофельную основу достаньте из духовки.
Сверху выложите фарш и равномерно распределите.
Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху на фарш.
Сверните все в рулет.
Выложите в форму для запекания.
Рулет сверху посыпьте тертым сыром.
Выпекайте при температуре 180 градусов около 10 минут, чтобы сыр расплавился.
Кушать подано!
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