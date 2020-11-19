Пирог-гармошка из лаваша: не нужно ничего замешивать и раскатывать

Предлагаем рецепт сытного и вкусного пирога из лаваша. Использование лаваша подразумевает, что не нужно готовить, замешивать и раскатывать тесто, поэтому процесс готовки не занимает много времени и сил, все предельно просто и быстро. На вид готовый пирог немного напоминает гармошку за счет определенной закладки лавашей. Начинкой пирога будет смесь сыра и творога.
В дальнейшем можете экспериментировать с ингредиентным составом начинки, создавая новые вкусы. Сформированный пирог обильно заливается приготовленным соусом, благодаря чему он выходит очень мягким и нежным внутри, при этом с хрустящей корочкой снаружи.
Необходимые ингредиенты
- лаваш тонкий – 300 г
- творог зернистый – 100 г
- сыр твердый – 200 г
- молоко – 200 мл
- яйцо – 1 шт.
- йогурт натуральный – 150 мл
- соль, перец – по вкусу
Пирог-гармошка из лаваша: как приготовить на скорую руку
- В мисочку вбейте одно яйцо, добавьте натуральный йогурт, влейте молоко. Компоненты тщательно перемешайте, получая однородную смесь, немного посолите.
- Твердый сыр натрите на терке, смешайте полученную стружку с зернистым творогом, посолите и поперчите по вкусу.
- Из длинного листа лаваша вырежьте одинаковые кружочки. Диаметр кружков должен соответствовать ширине вашей формы, в которой будете запекать пирог в духовке. Лаваш ничем смазывать не нужно, просто присыпать творожно-сырной начинкой.
- Затем из каждой заготовки сформируйте «гармошку», прижав кусок лаваша вместе с начинкой с обеих сторон. Уложите заготовки в форму очень близко друг к другу. Форму при этом заранее смажьте растительным или сливочным маслом.
- После того, как все «гармошки» с начинкой поместили в форму, залейте их подготовленным «соусом». Старайтесь, чтобы заливка попадала между складок гармошки. Отправьте пирог в духовой шкаф на средний уровень. Необходимая температура 190ºC. Запекайте пирог из лаваша примерно 30 минут до приобретения румяной верхушки. Но период запекания можно увеличить или уменьшить в зависимости от особенностей вашей духовки.
Готовую выпечку слегка остудите перед подачей к столу. Простой и быстрый пирог из лаваша с сыром и творогом готов!
Приятного аппетита.
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