Пирог-гармошка из лаваша: не нужно ничего замешивать и раскатывать

Предлагаем рецепт сытного и вкусного пирога из лаваша. Использование лаваша подразумевает, что не нужно готовить, замешивать и раскатывать тесто, поэтому процесс готовки не занимает много времени и сил, все предельно просто и быстро. На вид готовый пирог немного напоминает гармошку за счет определенной закладки лавашей. Начинкой пирога будет смесь сыра и творога.

В дальнейшем можете экспериментировать с ингредиентным составом начинки, создавая новые вкусы. Сформированный пирог обильно заливается приготовленным соусом, благодаря чему он выходит очень мягким и нежным внутри, при этом с хрустящей корочкой снаружи.

Необходимые ингредиенты

лаваш тонкий – 300 г

творог зернистый – 100 г

сыр твердый – 200 г

молоко – 200 мл

яйцо – 1 шт.

йогурт натуральный – 150 мл

соль, перец – по вкусу

Пирог-гармошка из лаваша: как приготовить на скорую руку

В мисочку вбейте одно яйцо, добавьте натуральный йогурт, влейте молоко. Компоненты тщательно перемешайте, получая однородную смесь, немного посолите. Твердый сыр натрите на терке, смешайте полученную стружку с зернистым творогом, посолите и поперчите по вкусу. Из длинного листа лаваша вырежьте одинаковые кружочки. Диаметр кружков должен соответствовать ширине вашей формы, в которой будете запекать пирог в духовке. Лаваш ничем смазывать не нужно, просто присыпать творожно-сырной начинкой. Затем из каждой заготовки сформируйте «гармошку», прижав кусок лаваша вместе с начинкой с обеих сторон. Уложите заготовки в форму очень близко друг к другу. Форму при этом заранее смажьте растительным или сливочным маслом. После того, как все «гармошки» с начинкой поместили в форму, залейте их подготовленным «соусом». Старайтесь, чтобы заливка попадала между складок гармошки. Отправьте пирог в духовой шкаф на средний уровень. Необходимая температура 190ºC. Запекайте пирог из лаваша примерно 30 минут до приобретения румяной верхушки. Но период запекания можно увеличить или уменьшить в зависимости от особенностей вашей духовки.

Готовую выпечку слегка остудите перед подачей к столу. Простой и быстрый пирог из лаваша с сыром и творогом готов!

Приятного аппетита.