Четыре вкуса

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Пирог-гармошка из лаваша: не нужно ничего замешивать и раскатывать

Предлагаем рецепт сытного и вкусного пирога из лаваша. Использование лаваша подразумевает, что не нужно готовить, замешивать и раскатывать тесто, поэтому процесс готовки не занимает много времени и сил, все предельно просто и быстро. На вид готовый пирог немного напоминает гармошку за счет определенной закладки лавашей. Начинкой пирога будет смесь сыра и творога.

В дальнейшем можете экспериментировать с ингредиентным составом начинки, создавая новые вкусы. Сформированный пирог обильно заливается приготовленным соусом, благодаря чему он выходит очень мягким и нежным внутри, при этом с хрустящей корочкой снаружи.

Необходимые ингредиенты

  • лаваш тонкий – 300 г
  • творог зернистый – 100 г
  • сыр твердый – 200 г
  • молоко – 200 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • йогурт натуральный – 150 мл
  • соль, перец – по вкусу

Пирог-гармошка из лаваша: как приготовить на скорую руку

  1. В мисочку вбейте одно яйцо, добавьте натуральный йогурт, влейте молоко. Компоненты тщательно перемешайте, получая однородную смесь, немного посолите.
  2. Твердый сыр натрите на терке, смешайте полученную стружку с зернистым творогом, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Из длинного листа лаваша вырежьте одинаковые кружочки.
    Диаметр кружков должен соответствовать ширине вашей формы, в которой будете запекать пирог в духовке. Лаваш ничем смазывать не нужно, просто присыпать творожно-сырной начинкой.
  4. Затем из каждой заготовки сформируйте «гармошку», прижав кусок лаваша вместе с начинкой с обеих сторон. Уложите заготовки в форму очень близко друг к другу. Форму при этом заранее смажьте растительным или сливочным маслом.
  5. После того, как все «гармошки» с начинкой поместили в форму, залейте их подготовленным «соусом». Старайтесь, чтобы заливка попадала между складок гармошки. Отправьте пирог в духовой шкаф на средний уровень. Необходимая температура 190ºC. Запекайте пирог из лаваша примерно 30 минут до приобретения румяной верхушки. Но период запекания можно увеличить или уменьшить в зависимости от особенностей вашей духовки.

Готовую выпечку слегка остудите перед подачей к столу. Простой и быстрый пирог из лаваша с сыром и творогом готов!

Пирог-гармошка из лаваша: не нужно ничего замешивать и раскатывать

Приятного аппетита.

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