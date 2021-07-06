ТОП-3 маршрутов России для пеших турпоходов

В незабвенном произведении Ильфа и Петрова «Золотой Теленок» пеший путник проделал маршрут от Владивостока до Москвы, конечно, это был не турист, но, согласитесь, с тех пор мы все пересели на колеса, а ведь пешие маршруты – это настоящие удовольствие для гурманов туризма.

Вот и поговорим сегодня о том, по каким местам России можно пройти пешком, наслаждаясь природой, воздухом и вечерними посиделками у костра.

Пять Озер

Наш небольшой экскурс в пешеходные маршруты для туристов начнется легендарной частью Пяти Озер, которая находится на границы Омской и Новосибирской области.

На самом деле пятого озера так никто и не нашел, так что это место является в некотором роде легендой, которая сегодня обретает все больше популярности. Дело в том, что первые 4 озера известны, это:

Данилино, Линево, Шайтан, Шучье.

В округе есть еще несколько озер, но которое из них составляет законченный, полный ансамбль, так и остается загадкой. Может, оно и к лучшему, легенда всегда должна быть недосказанной.

-«А в чем смысл легенды?» - спросит любопытный турист, который собирается пройти здесь пешим маршрутом.

Считается, что Пять Озер образовались в кратерах после падения метеоритов.

Небесных тел было пять, и все озера соединены между собой подземной рекой. Причем каждое из озер обладает целебным свойством. Если искупаться в определенной последовательности в каждом из них, человек исцеляется от любой хвори и омолаживается.

Прекрасный воздух соснового бора, чистая вода озер, шикарные пешие прогулки – а после самое время отдохнуть возле палатки. Развести огонь, приготовить запечённую картошечку, такую с дымком, с незабываемыми воспоминаниями о прожитом дне . Под душевные разговоры согреться вечером местной и уже легендарной водкой «Пять Озер», чье название не только ассоциируется с регионом, но и которая производится из источников, питающих те самые озера.

Причем привал устроить можно на любом из озер, здесь нет предпочтений, но с точки зрения туриста, все же рекомендуем именно Линево, где уже все подготовлено для туристов.

Усьвинские столбы, Пермский край

Давайте теперь отправимся намного дальше от столицы России и попадем в Пермский край. Если вы видели фильм «Географ глобус пропил», то считайте, вы попадаете на место съемок, в противном случае у вас все равно есть макса причин сюда приехать!

Здесь не просто природа Пермского края, сама по себе прекрасная, здесь вас ждут настоящие памятники ландшафтной природы, нерукотворная красота в чистом виде.

Пеший маршрут построен таким образом, что сначала вы будете идти вниз по течению реки. Места здесь сказочно красивые, с одной стороны река, с другой девственные леса. Даже самостоятельно можно идти, потеряться сложно, «тропа народной любви» здесь не зарастает. Единственный минус – остаться наедине с природой будет сложно, места уж очень популярны, с другой стороны и гнетущего ощущения одиночества на фоне природы – вас не будет преследовать.

На пути вам встретиться знаменитый Столбовой грот, по сути это памятник эпохи палеолита. А пока вы будете к нему добираться, рядом с вами будет стена скал высотой до 120 метров.

Затем можно подняться на крышу грота, считайте, что это природная панорамная поверхность, с которой можно увидеть невероятную мощь уральских лесов, и главную достопримечательность маршрута - скалу-останец «Чертов палец».

Но это все еще «цветочки», впереди легендарный «Каменный город». Это скальные останцы выветривания, которые за миллионы лет выстроились в причудливые лабиринты, отдаленно напоминающие планировку города, с его улицами, площадями и зданиями.

Не забудьте запастись водой, в Каменном городе воды нет.

Тисо-самшитовая роща

Из Сибири перенесемся в Сочи. Сменим обстановку, температуру и ландшафт кардинальным образом.

Здесь Вас ждет настоящий реликтовый лес, а сам турпоход можно уместить в один день, зато, сколько всего можно успеть увидеть и прочувствовать.

Вам предоставлены два кольцевых маршрута и один линейный. Можно выбрать малое кольцо, но это только около часа пути, а чтобы погрузиться в местную красоту нужно выбирать «большое кольцо».

Сразу оговоримся, что Тисо-самшитовая роща – лучшее место для полного знакомства с природой Сочи. К тому же этот маршрут не предполагает специальной подготовки для туриста. Рюкзак, немного закуски - вот и весь «набор туриста» здесь.

А если погода будет располагать, то самым классным завершением похода станет купание в речке Хоста.