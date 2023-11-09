Вкусный салат с авокадо тунцом и огурцом

Ингредиенты
тунец консервированный – 1 банка
авокадо – 2 шт.
огурец – 1 шт.
лук красный – 0,5 шт.
лимонный сок – 1/2 лимона
оливковое масло – 2 ст.л.
зелень (петрушка) – 10 г
соль - 1 щепотка
черный молотый перец
сахар – 1 щепотка
Рецепт приготовления
Огурец и авокадо нарезать удобным способом (четвертинками или кубиком).
Лук нарезать четверть-кольцами.
Открыть баночку с тунцом и слить жидкость с консервы.
Мелко нарезать зелень.
Смешать все ингредиенты.
В чашу для приготовления заправки добавить лимонный сок (можно заменить на сок лайма), оливковое масло, соль, сахар (придаст солено-кислому вкусу пикантность, уравновесив и сбалансировав вкусы) и черный молотый перец.
Перемешать.
Заправить салат.
Салат из авокадо с огурцом и тунцом готов.
Кушать подано!
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