Вкусный салат с авокадо тунцом и огурцом

тунец консервированный – 1 банка

авокадо – 2 шт.

огурец – 1 шт.

лук красный – 0,5 шт.

лимонный сок – 1/2 лимона

оливковое масло – 2 ст.л.

зелень (петрушка) – 10 г

соль - 1 щепотка

черный молотый перец

сахар – 1 щепотка

Огурец и авокадо нарезать удобным способом (четвертинками или кубиком).

Лук нарезать четверть-кольцами.

Открыть баночку с тунцом и слить жидкость с консервы.

Мелко нарезать зелень.

Смешать все ингредиенты.

В чашу для приготовления заправки добавить лимонный сок (можно заменить на сок лайма), оливковое масло, соль, сахар (придаст солено-кислому вкусу пикантность, уравновесив и сбалансировав вкусы) и черный молотый перец.

Перемешать.

Заправить салат.

Салат из авокадо с огурцом и тунцом готов.

Кушать подано!