Запекаем лисички в сметане

Ингредиенты
лисички - 3 ст.
лук репчатый - 1 шт
масло подсолнечное рафинированное - 1 ст.л.
сметана - 150 г
соль
для подачи:
картофель
Рецепт приготовления
Лисички чистим, моем и отвариваем в солёной воде.
Откидываем на дуршлаг, чтобы ушла вся жидкость.
Лук режем полукольцами.
Обжариваем лук и выкладываем отварные лисички.
Немного обжариваем всё вместе.
Берём горшок. Я взяла такую посуду из чернолощёной, суздальской керамики. Очень в этой посуде еда вкусная получается.
Выкладываем лисички в горшок и добавляем сметану.
Перемешала.
Накрыла фольгой. Если есть от горшка крышка, то ею можно накрыть.
Ставим в духовку на 30 минут при 180*С.
Вынимаем, снимаем фольгу (крышку) и опять ставим в духовку на 15 минут при 180*С.
Для подачи я пожарила картофель мелким кубиком, просто его посолив, без лука и специй.
Вкус лесных грибов не путаю со специями.
Кушать подано!
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