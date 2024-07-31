Запекаем лисички в сметане

Лисички чистим, моем и отвариваем в солёной воде.

Откидываем на дуршлаг, чтобы ушла вся жидкость.

Лук режем полукольцами.

Обжариваем лук и выкладываем отварные лисички.

Немного обжариваем всё вместе.

Берём горшок. Я взяла такую посуду из чернолощёной, суздальской керамики. Очень в этой посуде еда вкусная получается.

Выкладываем лисички в горшок и добавляем сметану.

Перемешала.

Накрыла фольгой. Если есть от горшка крышка, то ею можно накрыть.

Ставим в духовку на 30 минут при 180*С.

Вынимаем, снимаем фольгу (крышку) и опять ставим в духовку на 15 минут при 180*С.

Для подачи я пожарила картофель мелким кубиком, просто его посолив, без лука и специй.

Вкус лесных грибов не путаю со специями.

Кушать подано!