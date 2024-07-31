Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 519 подписчиков

Свежие комментарии

  • Анна Морозова
    Очень вкусный торт, но у меня в рецепте 3 коржа разных-с орехом, черносливом и изюмом.Торт "Прекрасная ...
  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...

Запекаем лисички в сметане

Фото к рецепту: Запечённые лисички в сметане

Ингредиенты

лисички - 3 ст.

лук репчатый - 1 шт

масло подсолнечное рафинированное - 1 ст.л.

сметана - 150 г

соль

для подачи:

картофель

Рецепт приготовления

Лисички чистим, моем и отвариваем в солёной воде.

Откидываем на дуршлаг, чтобы ушла вся жидкость.

Лук режем полукольцами.

Обжариваем лук и выкладываем отварные лисички.

Немного обжариваем всё вместе.

Берём горшок. Я взяла такую посуду из чернолощёной, суздальской керамики. Очень в этой посуде еда вкусная получается.

Выкладываем лисички в горшок и добавляем сметану.

Перемешала.

Накрыла фольгой. Если есть от горшка крышка, то ею можно накрыть.

Ставим в духовку на 30 минут при 180*С.

Вынимаем, снимаем фольгу (крышку) и опять ставим в духовку на 15 минут при 180*С.

Для подачи я пожарила картофель мелким кубиком, просто его посолив, без лука и специй.

Вкус лесных грибов не путаю со специями.

Кушать подано!

Фото рецепта

Запечённые лисички в сметане: шаг 1
Запечённые лисички в сметане: шаг 2
Запечённые лисички в сметане: шаг 3
Запечённые лисички в сметане: шаг 4
Запечённые лисички в сметане: шаг 5
Запечённые лисички в сметане: шаг 6
Запечённые лисички в сметане: шаг 7
Запечённые лисички в сметане: шаг 8
Ссылка на первоисточник
обед
рецепты
приготовление
лисички
рецепты из грибов
завтрак
грибы в сметане
ужин
еда
готовка
вкусно
грибы

Картина дня

наверх