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Четыре вкуса

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Вкусные рулетики «Три сыра»

Фото к рецепту: Рулеты " три сыра "

Ингредиенты

Слоеное тесто - 1 пластина

крем сыр - 200 г

сыр фета - 100 г

сыр твердый - 150 г

укроп - 1 пучок

яйцо - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

Рецепт приготовления

Пластину слоеного теста немного раскатаю скалкой.

В крем-сыр добавляю измельченный чеснок, перемешаю вилкой.

Фета измельчаю с помощью вилки.

Твердый сыр натираю на крупной терке.

Тесто смазываю крем-сыром, сверху кладу фета, посыпаю мелко нарезанным укропом и посыпаю твердым сыром.

Сворачиваю в рулет.

Рулет нарезаю на порционные куски.

Противень выстилаю пергаментом, переношу рулеты на противень, смазываю яйцом и посыпаю сверху мелко натертым твердым сыром.

Отправляю в духовку на 20-25 минут, температура духовки 180С.

Готовые рулеты посыпаю измельченным укропом.

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