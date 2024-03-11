Вкусные рулетики «Три сыра»

Ингредиенты
Слоеное тесто - 1 пластина
крем сыр - 200 г
сыр фета - 100 г
сыр твердый - 150 г
укроп - 1 пучок
яйцо - 1 шт.
чеснок - 2 зубчика
Рецепт приготовления
Пластину слоеного теста немного раскатаю скалкой.
В крем-сыр добавляю измельченный чеснок, перемешаю вилкой.
Фета измельчаю с помощью вилки.
Твердый сыр натираю на крупной терке.
Тесто смазываю крем-сыром, сверху кладу фета, посыпаю мелко нарезанным укропом и посыпаю твердым сыром.
Сворачиваю в рулет.
Рулет нарезаю на порционные куски.
Противень выстилаю пергаментом, переношу рулеты на противень, смазываю яйцом и посыпаю сверху мелко натертым твердым сыром.
Отправляю в духовку на 20-25 минут, температура духовки 180С.
Готовые рулеты посыпаю измельченным укропом.
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