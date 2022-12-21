Рецепт вкусного турецкого супа из курицы в мультиварке

куриное филе — 600 гр.

помидоры – 400 гр.

лук — 100 гр.

вермишель - 100 гр.

чеснок - 10 гр.

укроп - 10 гр.

растительное масло - 30 мл.

вода — 2000 мл.

соль - 2 ч.л.

специи

1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.

2. Отварить (минут 40) куриное филе в 2 литрах воды, после чего, филе порвать на волокна, а бульон процедить. Лук, чеснок и укропе пошинковать. С помидор снять кожуру и так же мелко порезать (после обливания кипятком - это получается очень легко).

3. Отправляем в чашу масло, лук и чеснок — Режим «Жарка» 5 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты)

4. Добавляем в чашу мелко резанные помидоры (если будет не хватать красного цвета, как у меня, можно добавить ложечку томатной пасты) - Режим «Жарка» 12 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты).

5. Добавляем в чашу 2 литра бульона, солим и волокна филе — Режим «Суп/Тушения» 40 минут.

6. Добавляем в чашу вермишель, укроп и перчим — Режим «Суп/Тушения» 10 минут.