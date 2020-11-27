Плов с грибами и цветной капустой

Хотим поделиться с вами рецептом вкусного диетического блюда. Плов с цветной капустой вместо риса получается просто вкуснейшим и не калорийным. Грибы придают блюду особенный вкус и аромат, делают его более интересным и необычным.
Необходимые продукты
- 120 грамм шампиньонов
- 60 грамм лука
- 450 грамм замороженной цветной капусты
- 50 грамм моркови
- растительное масло
- соль, перец, тимьян по вкусу
Начинаем приготовление
- Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенную морковь, шампиньоны также нарезаем мелкими кусочками.
- В сковороду кладем лук и обжариваем до румяности. Добавляем шампиньоны. Обжариваем 1-2 минуты и добавляем морковь. Все перемешиваем и продолжаем обжаривать.
- Измельчаем в комбайне цветную капусту. Добавляем ее к готовым овощам с грибами, все солим и перчим по вкусу, добавляем тимьян и перемешиваем.
- Тушим все вместе еще 3-4 минуты, потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии