Плов с грибами и цветной капустой

Хотим поделиться с вами рецептом вкусного диетического блюда. Плов с цветной капустой вместо риса получается просто вкуснейшим и не калорийным. Грибы придают блюду особенный вкус и аромат, делают его более интересным и необычным.

Необходимые продукты

120 грамм шампиньонов

60 грамм лука

450 грамм замороженной цветной капусты

50 грамм моркови

растительное масло

соль, перец, тимьян по вкусу

Начинаем приготовление

Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенную морковь, шампиньоны также нарезаем мелкими кусочками. В сковороду кладем лук и обжариваем до румяности. Добавляем шампиньоны. Обжариваем 1-2 минуты и добавляем морковь. Все перемешиваем и продолжаем обжаривать. Измельчаем в комбайне цветную капусту. Добавляем ее к готовым овощам с грибами, все солим и перчим по вкусу, добавляем тимьян и перемешиваем. Тушим все вместе еще 3-4 минуты, потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.

Приятного аппетита!