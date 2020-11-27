Четыре вкуса

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Плов с грибами и цветной капустой

Хотим поделиться с вами рецептом вкусного диетического блюда. Плов с цветной капустой вместо риса получается просто вкуснейшим и не калорийным. Грибы придают блюду особенный вкус и аромат, делают его более интересным и необычным.

Необходимые продукты

  • 120 грамм шампиньонов
  • 60 грамм лука
  • 450 грамм замороженной цветной капусты
  • 50 грамм моркови
  • растительное масло
  • соль, перец, тимьян по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенную морковь, шампиньоны также нарезаем мелкими кусочками.
  2. В сковороду кладем лук и обжариваем до румяности. Добавляем шампиньоны. Обжариваем 1-2 минуты и добавляем морковь. Все перемешиваем и продолжаем обжаривать.
  3. Измельчаем в комбайне цветную капусту. Добавляем ее к готовым овощам с грибами, все солим и перчим по вкусу, добавляем тимьян и перемешиваем.
  4. Тушим все вместе еще 3-4 минуты, потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.
  5. Плов с грибами и цветной капустой

Приятного аппетита!

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