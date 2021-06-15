Чебуреки на заварном тесте

Рецепт приготовления

Займемся фаршем. Говядину, свинину, лук и чеснок пропустите через мясорубку.

В фарш добавьте хмели-сунели, чёрный перец, соль и говяжий бульон (можно бульон заменить холодной кипячёной водой). Вымесите фарш.

Приготовьте тесто. В глубокую чашу просейте муку. Добавьте соль, растительное масло и крутой кипяток. Замесите тесто вначале ложкой, затем руками. Тесто получается упругое и эластичное.

Разделите тесто на две равные части, одну половину накройте полотенцем, вторую раскатайте в колбаску и поделите на 8 равных частей. Каждый кусочек скатайте в шар и убирите под полотенце, со вторым куском теста поступите точно также. В результате получится 16 заготовок на чебуреки, каждый шарик весом 39 грамм.

Теперь возьмите один шарик, раскатайте его в тонкий круг, в центр положите начинку и слепите края при помощи вилки. Также сделайте все чебуреки.

Приступим к жарке. В сковороду налейте растительное масло в палец толщиной, хорошенько его разогрейте, положите чебуреки.

Обжарьте до золотистой корочки, переверните и также до золотистой корочки обжарьте со второй стороны.

Готовые чебуреки положите на бумажное полотенце, чтоб убрать излишки масла.

Кушать подано!