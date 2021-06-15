Чебуреки на заварном тесте

Ингредиенты
- тесто:
- мука - 400 г
- вода - 200 мл. (кипяток)
- соль - 1 ч. л
- масло растительное - 3 ст. л
- начинка:
- говядина - 200 г
- свинина – 200 г
- говяжий бульон или вода – 120 мл
- лук – 150 гр.
- чеснок – 3 зубчика
- соль
- чёрный перец
- хмели-сунели -
- растительное масло - для жарки
Рецепт приготовления
Займемся фаршем. Говядину, свинину, лук и чеснок пропустите через мясорубку.
В фарш добавьте хмели-сунели, чёрный перец, соль и говяжий бульон (можно бульон заменить холодной кипячёной водой). Вымесите фарш.
Приготовьте тесто. В глубокую чашу просейте муку. Добавьте соль, растительное масло и крутой кипяток. Замесите тесто вначале ложкой, затем руками. Тесто получается упругое и эластичное.
Разделите тесто на две равные части, одну половину накройте полотенцем, вторую раскатайте в колбаску и поделите на 8 равных частей. Каждый кусочек скатайте в шар и убирите под полотенце, со вторым куском теста поступите точно также. В результате получится 16 заготовок на чебуреки, каждый шарик весом 39 грамм.
Теперь возьмите один шарик, раскатайте его в тонкий круг, в центр положите начинку и слепите края при помощи вилки. Также сделайте все чебуреки.
Приступим к жарке. В сковороду налейте растительное масло в палец толщиной, хорошенько его разогрейте, положите чебуреки.Обжарьте до золотистой корочки, переверните и также до золотистой корочки обжарьте со второй стороны.
Готовые чебуреки положите на бумажное полотенце, чтоб убрать излишки масла.
Кушать подано!
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