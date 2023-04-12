Рецепт вкусных ватрушек с картофелем и грибами

картофельное тесто:

картофель - 10 шт.

мука - 9 - 11 ст.л.

соль - 1 ч.л.

молотый чёрный перец - 1 щепотка

растительное масло для смазывания - 2 ст.л.

начинка:

шампиньоны - 300 гр.

репчатый лук - 1 шт.

растительное масло - 3 ст.л.

соль - 1 щепотка

чёрный молотый перец - 1 щепотка

1. Картофель почистить, вымыть, нарезать кусками. Сложить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Как закипит, немного посолить, убавить огонь и продолжать варить до готовности.

2. Пока варится картофель, приготовить начинку. Лук почистить, мелко нарезать.

3. Шампиньоны вымыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем. Грибы мелко нарезать. У меня королевские шампиньоны.

4. В сковороде разогреть растительное масло, выложить нарезанные лук и шампиньоны, перемешать.

5. Жарить грибы с луком на небольшом огне, помешивая, до испарения жидкости. В конце жарки немного посолить и поперчить грибную начинку.

6. С готового варёного картофеля слить воду. Размять картофель в пюре, дать остыть до комнатной температуры.

7. В остывшее картофельное пюре постепенно добавлять муку, перемешивая массу. Картофельное тесто должно быть такой густоты, чтобы можно было сформовать лепёшку.

8. Картофельное тесто подсолить и поперчить по вкусу.

9. Противень для запекания смазать растительным маслом. От картофельного теста брать небольшое количество, сначала сформовать шарик, а потом расплющить его в лепёшку, делая внутри небольшое углубление и оставляя бортики примерно по 1 см. Выложить ватрушки на противень. У меня получилось 14 ватрушек диаметром примерно 8 - 9 см. Если есть кондитерский мешок, то картофельное тесто можно отсадить на противень с его помощью.

10. В углубления ватрушек выложить грибную начинку. Бортики ватрушек можно сделать фигурными, слегка придавливая их вилкой. Края ватрушек смазать растительным маслом с помощью кисточки. Поставить противень с ватрушками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 - 25 минут.

11. По истечении времени достать противень с ватрушками из духовки. Дать немного остыть.