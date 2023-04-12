Рецепт вкусных ватрушек с картофелем и грибами

Ингредиенты
картофельное тесто:
картофель - 10 шт.
мука - 9 - 11 ст.л.
соль - 1 ч.л.
молотый чёрный перец - 1 щепотка
растительное масло для смазывания - 2 ст.л.
начинка:
шампиньоны - 300 гр.
репчатый лук - 1 шт.
растительное масло - 3 ст.л.
соль - 1 щепотка
чёрный молотый перец - 1 щепотка
Фото рецепта
1. Картофель почистить, вымыть, нарезать кусками. Сложить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Как закипит, немного посолить, убавить огонь и продолжать варить до готовности.
3. Шампиньоны вымыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем. Грибы мелко нарезать. У меня королевские шампиньоны.
5. Жарить грибы с луком на небольшом огне, помешивая, до испарения жидкости. В конце жарки немного посолить и поперчить грибную начинку.
6. С готового варёного картофеля слить воду. Размять картофель в пюре, дать остыть до комнатной температуры.
7. В остывшее картофельное пюре постепенно добавлять муку, перемешивая массу. Картофельное тесто должно быть такой густоты, чтобы можно было сформовать лепёшку.
9. Противень для запекания смазать растительным маслом. От картофельного теста брать небольшое количество, сначала сформовать шарик, а потом расплющить его в лепёшку, делая внутри небольшое углубление и оставляя бортики примерно по 1 см. Выложить ватрушки на противень. У меня получилось 14 ватрушек диаметром примерно 8 - 9 см. Если есть кондитерский мешок, то картофельное тесто можно отсадить на противень с его помощью.
10. В углубления ватрушек выложить грибную начинку. Бортики ватрушек можно сделать фигурными, слегка придавливая их вилкой. Края ватрушек смазать растительным маслом с помощью кисточки. Поставить противень с ватрушками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 - 25 минут.
12. Картофельные ватрушки с грибами выложить на блюдо и подать к столу.
Кушать подано!
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