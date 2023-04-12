Четыре вкуса

309 149 подписчиков

Свежие комментарии

  • Yelyzaveta Grinshpun
    дайте рецепт мороженогоОтзовитесь те,кто...
  • Sofi Sofi
    🥑Готовим шаурму с ...
  • A B
    🥑Готовим шаурму с ...

Рецепт вкусных ватрушек с картофелем и грибами

Фото к рецепту: Картофельные ватрушки с грибами

Ингредиенты

картофельное тесто:

картофель - 10 шт.

мука - 9 - 11 ст.л.

соль - 1 ч.л.

молотый чёрный перец - 1 щепотка

растительное масло для смазывания - 2 ст.л.

начинка:

шампиньоны - 300 гр.

репчатый лук - 1 шт.

растительное масло - 3 ст.л.

соль - 1 щепотка

чёрный молотый перец - 1 щепотка

Фото рецепта

Картофельные ватрушки с грибами: шаг 1
1. Картофель почистить, вымыть, нарезать кусками. Сложить в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Как закипит, немного посолить, убавить огонь и продолжать варить до готовности.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 2
2. Пока варится картофель, приготовить начинку. Лук почистить, мелко нарезать.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 3
3. Шампиньоны вымыть под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем. Грибы мелко нарезать. У меня королевские шампиньоны.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 4
4. В сковороде разогреть растительное масло, выложить нарезанные лук и шампиньоны, перемешать.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 5
5. Жарить грибы с луком на небольшом огне, помешивая, до испарения жидкости. В конце жарки немного посолить и поперчить грибную начинку.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 6
6. С готового варёного картофеля слить воду. Размять картофель в пюре, дать остыть до комнатной температуры.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 7
7. В остывшее картофельное пюре постепенно добавлять муку, перемешивая массу. Картофельное тесто должно быть такой густоты, чтобы можно было сформовать лепёшку.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 8
8. Картофельное тесто подсолить и поперчить по вкусу.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 9
9. Противень для запекания смазать растительным маслом. От картофельного теста брать небольшое количество, сначала сформовать шарик, а потом расплющить его в лепёшку, делая внутри небольшое углубление и оставляя бортики примерно по 1 см. Выложить ватрушки на противень. У меня получилось 14 ватрушек диаметром примерно 8 - 9 см. Если есть кондитерский мешок, то картофельное тесто можно отсадить на противень с его помощью.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 10
10. В углубления ватрушек выложить грибную начинку. Бортики ватрушек можно сделать фигурными, слегка придавливая их вилкой. Края ватрушек смазать растительным маслом с помощью кисточки. Поставить противень с ватрушками в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 - 25 минут.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 11
11. По истечении времени достать противень с ватрушками из духовки. Дать немного остыть.
Картофельные ватрушки с грибами: шаг 12
12. Картофельные ватрушки с грибами выложить на блюдо и подать к столу. 
Кушать подано!
Ссылка на первоисточник
обедватрушкирецептыприготовлениезавтракужинготовимвыпечкаготовим домагрибыовощи

Картина дня

наверх