Рецепт макарон с крабовыми палочками

Пошаговый рецепт приготовления

1. Макароны отварить в подсоленной воде 8-10 минут, до готовности.

2. Крабовые палочки нарезать кружочками, твердый сыр натереть на мелкой терке, чеснок и петрушку измельчить.

3. В сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю чеснок и обжариваю 1 минуту, немного солю, добавляю муку и как можно быстрее все перемешиваю, добавляю сметану и нарезанные крабовые палочки, все перемешиваю и оставляю на среднем огне на 1 минуту, добавляю отварные макароны, снова перемешиваю и тушу все вместе около 2 минут.

4. Макароны кладу на тарелку посыпаю сверху натертым сыром и зеленью.