Рецепт макарон с крабовыми палочками

Ингредиенты
- макароны ( бантики)- 200 гр.
- крабовые палочки - 200 гр.
- чеснок - 2 зубчика
- сыр твердый - 40 гр.
- сметана - 4 ст.л.
- масло сливочное - 30 гр.
- мука - 1 ч.л.
- соль, специи .
Пошаговый рецепт приготовления
1. Макароны отварить в подсоленной воде 8-10 минут, до готовности.
2. Крабовые палочки нарезать кружочками, твердый сыр натереть на мелкой терке, чеснок и петрушку измельчить.
3. В сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю чеснок и обжариваю 1 минуту, немного солю, добавляю муку и как можно быстрее все перемешиваю, добавляю сметану и нарезанные крабовые палочки, все перемешиваю и оставляю на среднем огне на 1 минуту, добавляю отварные макароны, снова перемешиваю и тушу все вместе около 2 минут.
4. Макароны кладу на тарелку посыпаю сверху натертым сыром и зеленью.
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