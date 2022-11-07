Четыре вкуса

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Рецепт макарон с крабовыми палочками

Фото к рецепту: Макароны с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • макароны ( бантики)- 200 гр.
  • крабовые палочки - 200 гр.
  • чеснок - 2 зубчика
  • сыр твердый - 40 гр.
  • сметана - 4 ст.л.
  • масло сливочное - 30 гр.
  • мука - 1 ч.л.
  • соль, специи .

Пошаговый рецепт приготовления

1. Макароны отварить в подсоленной воде 8-10 минут, до готовности.

2. Крабовые палочки нарезать кружочками, твердый сыр натереть на мелкой терке, чеснок и петрушку измельчить.

3. В сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю чеснок и обжариваю 1 минуту, немного солю, добавляю муку и как можно быстрее все перемешиваю, добавляю сметану и нарезанные крабовые палочки, все перемешиваю и оставляю на среднем огне на 1 минуту, добавляю отварные макароны, снова перемешиваю и тушу все вместе около 2 минут.

4. Макароны кладу на тарелку посыпаю сверху натертым сыром и зеленью.

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