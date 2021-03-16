Четыре вкуса

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Стейки из капусты

Фото к рецепту: Стейки из капусты

Ингредиенты 

Белая капуста - 1 шт. (~ 600 г) 
масло сливочное - 20 г 
Растительное масло - 2-3 столовые ложки 
приправа «Итальянские травы» - 1 ч. 
соль, черный перец 

Пошаговый рецепт приготовления 

Капусту нарезать шайбами ​​толщиной 1,5 см. 

Стейк с одной стороны смазать растопленным маслом, посолить и поперчить. 

Выложить на противень, смазанный маслом срезанный. 

Растительное масло смешать с приправой «Итальянские травы» или любой другой на свой вкус. 

Готовой смесью смазать верх стейка, посолить по вкусу. 

Выпекать в духовке при 180 градусах около 1 часа до готовности, пока капуста не станет мягкой, в зависимости от ее плотности. 

Готовые стейки украсить свежими овощами и зеленью. Подавать к столу с мясом, рыбой или как самостоятельное блюдо! 

Приятного аппетита! 

Видео рецепт 

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