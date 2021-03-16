Стейки из капусты

Ингредиенты
Белая капуста - 1 шт. (~ 600 г)
масло сливочное - 20 г
Растительное масло - 2-3 столовые ложки
приправа «Итальянские травы» - 1 ч.
соль, черный перец
Пошаговый рецепт приготовления
Капусту нарезать шайбами толщиной 1,5 см.
Стейк с одной стороны смазать растопленным маслом, посолить и поперчить.
Выложить на противень, смазанный маслом срезанный.
Растительное масло смешать с приправой «Итальянские травы» или любой другой на свой вкус.
Готовой смесью смазать верх стейка, посолить по вкусу.
Выпекать в духовке при 180 градусах около 1 часа до готовности, пока капуста не станет мягкой, в зависимости от ее плотности.
Готовые стейки украсить свежими овощами и зеленью. Подавать к столу с мясом, рыбой или как самостоятельное блюдо!
Приятного аппетита!
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