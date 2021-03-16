Стейки из капусты

Ингредиенты

Белая капуста - 1 шт. (~ 600 г)

масло сливочное - 20 г

Растительное масло - 2-3 столовые ложки

приправа «Итальянские травы» - 1 ч.

соль, черный перец

Пошаговый рецепт приготовления

Капусту нарезать шайбами ​​толщиной 1,5 см.

Стейк с одной стороны смазать растопленным маслом, посолить и поперчить.

Выложить на противень, смазанный маслом срезанный.

Растительное масло смешать с приправой «Итальянские травы» или любой другой на свой вкус.

Готовой смесью смазать верх стейка, посолить по вкусу.

Выпекать в духовке при 180 градусах около 1 часа до готовности, пока капуста не станет мягкой, в зависимости от ее плотности.

Готовые стейки украсить свежими овощами и зеленью. Подавать к столу с мясом, рыбой или как самостоятельное блюдо!

Приятного аппетита!

Видео рецепт