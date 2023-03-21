Четыре вкуса

309 114 подписчиков

Свежие комментарии

  • A B
    🥑Готовим шаурму с ...
  • Artyom K
    👍Готовим шаурму с ...

Готовим шаурму с креветками и фунчозой

Фото к рецепту: Шаурма с фунчозой и креветками

Ингредиенты

  • лаваш тонкий - 1 лист
  • фунчоза - 50 гр
  • креветки - 80-100 гр
  • свежий огурец - 0,5 шт.
  • авокадо (небольшой) - 1 шт.
  • сладкий перец - 0,5 шт.
  • чили - 0.5 шт. или по желанию
  • кинза - 3 веточки
  • петрушка - 3 веточки
  • зеленый лук - 1-2 шт.
  • орегано - 1 щепотка
  • сок лимона
  • соль
  • сахар
  • соевый соус
  • оливковое масло
  • листья салата - по 2 шт. на одну шаурму

Рецепт приготовления

Приготовить фунчозу, ориентируясь на инструкцию производителя на упаковке.

Я варила фунчозу 2-3 минуты с момента кипения, затем промыла холодной водой и откинула на дуршлаг.

Креветки почистить от панциря, удалить кишечную вену.

На ложке растительного масла обжарить по 1-2 минуты с каждой стороны.

Посолить, посыпать орегано, сбрызнуть соком лимона.

Когда остынут, нарезать кусочками.

Нарезать авокадо кубиком и сбрызнуть соком лимона.

Нарезать кубиком свежий огурец и сладкий перец.

Измельчить зелень и острый перец.

Соединить в миске овощную нарезку, зелень, креветки и фунчозу (для удобства фунчозу можно нарезать ножницами).

По вкусу посолить, добавить сахар и сок лимона, влить пару ложек соевого соуса и оливкового масла.

На лист тонкого лаваша положить лист салата, чтобы от начинки он не раскисал.

На салат положить начинку и прикрыть вторым листом салата.

Завернуть шаурму конвертом и подсушить на гриле.

Кушать подано!

Фото рецепта

Шаурма с фунчозой и креветками: шаг 1Шаурма с фунчозой и креветками: шаг 2Шаурма с фунчозой и креветками: шаг 3Шаурма с фунчозой и креветками: шаг 4Шаурма с фунчозой и креветками: шаг 5Шаурма с фунчозой и креветками: шаг 6
Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинкреветкиедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи

Картина дня

наверх