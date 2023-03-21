Готовим шаурму с креветками и фунчозой

Ингредиенты
- лаваш тонкий - 1 лист
- фунчоза - 50 гр
- креветки - 80-100 гр
- свежий огурец - 0,5 шт.
- авокадо (небольшой) - 1 шт.
- сладкий перец - 0,5 шт.
- чили - 0.5 шт. или по желанию
- кинза - 3 веточки
- петрушка - 3 веточки
- зеленый лук - 1-2 шт.
- орегано - 1 щепотка
- сок лимона
- соль
- сахар
- соевый соус
- оливковое масло
- листья салата - по 2 шт. на одну шаурму
Рецепт приготовления
Приготовить фунчозу, ориентируясь на инструкцию производителя на упаковке.
Я варила фунчозу 2-3 минуты с момента кипения, затем промыла холодной водой и откинула на дуршлаг.
Креветки почистить от панциря, удалить кишечную вену.
На ложке растительного масла обжарить по 1-2 минуты с каждой стороны.
Посолить, посыпать орегано, сбрызнуть соком лимона.
Когда остынут, нарезать кусочками.
Нарезать авокадо кубиком и сбрызнуть соком лимона.
Нарезать кубиком свежий огурец и сладкий перец.
Измельчить зелень и острый перец.
Соединить в миске овощную нарезку, зелень, креветки и фунчозу (для удобства фунчозу можно нарезать ножницами).
По вкусу посолить, добавить сахар и сок лимона, влить пару ложек соевого соуса и оливкового масла.
На лист тонкого лаваша положить лист салата, чтобы от начинки он не раскисал.
На салат положить начинку и прикрыть вторым листом салата.
Завернуть шаурму конвертом и подсушить на гриле.
Кушать подано!
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