Готовим шаурму с креветками и фунчозой

Приготовить фунчозу, ориентируясь на инструкцию производителя на упаковке.

Я варила фунчозу 2-3 минуты с момента кипения, затем промыла холодной водой и откинула на дуршлаг.

Креветки почистить от панциря, удалить кишечную вену.

На ложке растительного масла обжарить по 1-2 минуты с каждой стороны.

Посолить, посыпать орегано, сбрызнуть соком лимона.

Когда остынут, нарезать кусочками.

Нарезать авокадо кубиком и сбрызнуть соком лимона.

Нарезать кубиком свежий огурец и сладкий перец.

Измельчить зелень и острый перец.

Соединить в миске овощную нарезку, зелень, креветки и фунчозу (для удобства фунчозу можно нарезать ножницами).

По вкусу посолить, добавить сахар и сок лимона, влить пару ложек соевого соуса и оливкового масла.

На лист тонкого лаваша положить лист салата, чтобы от начинки он не раскисал.

На салат положить начинку и прикрыть вторым листом салата.

Завернуть шаурму конвертом и подсушить на гриле.

Кушать подано!