"Поющий" картофель

Картофель молодой — 7 шт
Сливочное масло — 50 грамм
Зеленый лук, укроп — 1 горсть
Соль крупная морская — по вкусу
Перед пикником заранее дома сварить картофель до полуготовности (имейте ввиду, молодой картофель быстро разваривается, варить нужно не более 4-5 минут...
1. Разрезать картофель напополам (или, как говорит моя дочь "налопопам"))).
2. Также заранее дома приготовить "зеленое масло" - для этого к размягченному сливочному маслу нужно добавить нарезанную зелень и размешать.
3. На мангале разогреть решетку, выложить картофель, вот теперь о пении... в процессе приготовления картофель прямо заливается, то трелью соловья, то чириканьем воробья, поет, одним словом, вот честное слово, не шучу!
4. Когда с одной стороны появились румяные корочки, переворачиваем на другую и готовим еще 2-3 минутки.
5. Снимаем картофель, посыпаем крупной морской солью (это важно, с обычной не так смачно будет...).
6. Сверх выкладываем "зеленое масло".
Приятного аппетита!
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