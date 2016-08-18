Четыре вкуса

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"Поющий" картофель

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Картофель молодой — 7 шт

Сливочное масло — 50 грамм

Зеленый лук, укроп — 1 горсть

Соль крупная морская — по вкусу

Перед пикником заранее дома сварить картофель до полуготовности (имейте ввиду, молодой картофель быстро разваривается, варить нужно не более 4-5 минут...

1. Разрезать картофель напополам (или, как говорит моя дочь "налопопам"))).

"Поющий" картофель
2. Также заранее дома приготовить "зеленое масло" - для этого к размягченному сливочному маслу нужно добавить нарезанную зелень и размешать.

"Поющий" картофель

3. На мангале разогреть решетку, выложить картофель, вот теперь о пении... в процессе приготовления картофель прямо заливается, то трелью соловья, то чириканьем воробья, поет, одним словом, вот честное слово, не шучу!

"Поющий" картофель

4. Когда с одной стороны появились румяные корочки, переворачиваем на другую и готовим еще 2-3 минутки.

"Поющий" картофель

5. Снимаем картофель, посыпаем крупной морской солью (это важно, с обычной не так смачно будет...).

"Поющий" картофель

6. Сверх выкладываем "зеленое масло".

"Поющий" картофель

Приятного аппетита!

 

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картофельДавайте попробуемОбедпошаговыйУжинкулинарияпикник
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