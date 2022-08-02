Четыре вкуса

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Готовим вкусные куриные стрипсы с овсяными хлопьями

Фото к рецепту: Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ

Ингредиенты

  • куриное филе - 400 гр.
  • маринад для барбекю махеевъ - 2 ст.л.
  • мука - 2 ст.л.
  • соль - 1/2 ч.л.
  • яйцо - 1 шт.
  • молоко - 20 мл.
  • овсяные хлопья (тонкие, быстрого приготовления) - 1 ст.
  • томатный кетчуп махеевъ

Рецепт приготовления

1. Куриное филе промыть, обсушить, нарезать полосками.

2. Добавить к куриному филе маринад для барбекю ТМ "Махеевъ". Хорошо перемешать, оставить на 30 мин. мариноваться.

3. Далее муку просеять с солью. Обвалять каждый кусочек филе в муке.

4. Яйцо взбить с молоком венчиком или вилкой. Обмакнуть каждый кусочек филе в яичный смеси.

5. Затем обвалять в овсяных хлопьях.

6. Переложить кусочки куриного филе на противень, застеленный силиконовым ковриком. Готовить в духовке, заранее разогретой до 180 гр. 25 мин.

Фото рецепта

Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ : шаг 1Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ : шаг 2Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ : шаг 3Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ : шаг 4Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ : шаг 5Куриные стрипсы в овсяных хлопьях #махеевъ : шаг 6
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