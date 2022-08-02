Готовим вкусные куриные стрипсы с овсяными хлопьями

Рецепт приготовления

1. Куриное филе промыть, обсушить, нарезать полосками.

2. Добавить к куриному филе маринад для барбекю ТМ "Махеевъ". Хорошо перемешать, оставить на 30 мин. мариноваться.

3. Далее муку просеять с солью. Обвалять каждый кусочек филе в муке.

4. Яйцо взбить с молоком венчиком или вилкой. Обмакнуть каждый кусочек филе в яичный смеси.

5. Затем обвалять в овсяных хлопьях.

6. Переложить кусочки куриного филе на противень, застеленный силиконовым ковриком. Готовить в духовке, заранее разогретой до 180 гр. 25 мин.