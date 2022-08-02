Готовим вкусные куриные стрипсы с овсяными хлопьями

Ингредиенты
- куриное филе - 400 гр.
- маринад для барбекю махеевъ - 2 ст.л.
- мука - 2 ст.л.
- соль - 1/2 ч.л.
- яйцо - 1 шт.
- молоко - 20 мл.
- овсяные хлопья (тонкие, быстрого приготовления) - 1 ст.
- томатный кетчуп махеевъ
Рецепт приготовления
1. Куриное филе промыть, обсушить, нарезать полосками.
2. Добавить к куриному филе маринад для барбекю ТМ "Махеевъ". Хорошо перемешать, оставить на 30 мин. мариноваться.
3. Далее муку просеять с солью. Обвалять каждый кусочек филе в муке.
4. Яйцо взбить с молоком венчиком или вилкой. Обмакнуть каждый кусочек филе в яичный смеси.
5. Затем обвалять в овсяных хлопьях.
6. Переложить кусочки куриного филе на противень, застеленный силиконовым ковриком. Готовить в духовке, заранее разогретой до 180 гр. 25 мин.
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