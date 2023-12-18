Рецепт селедки под шубой по-новому

Ингредиенты
варёная свёкла - 3-4 шт.
майонез
картофель - 2-3 шт.
перец
морковь - 2-3 шт.
филе сельди - 300 г
лук - 1 шт.
петрушка
Рецепт приготовления
Свёклу нарезать тонкими кружками.
Часть натереть на тёрке.
Картофель и морковь натереть на тёрке.
На пищевую плёнку выкладываем свёклу друг на друга в форме прямоугольника.
Натёртую свёклу распределяем сверху.
Смазать майонезом.
Сверху выкладываем картошку.
Перчим.
Смазать майонезом.
Теперь морковь.
И майонез.
В центр выкладываем селёдку, лук и петрушку.
Сворачиваем в рулет.
И заворачиваем в фольгу или пергамент.
Убираем в холодильник на пару часов или на ночь.
Далее нарезаем на порционные кусочки.
Кушать подано!
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