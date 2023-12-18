Рецепт селедки под шубой по-новому

варёная свёкла - 3-4 шт.

майонез

картофель - 2-3 шт.

перец

морковь - 2-3 шт.

филе сельди - 300 г

лук - 1 шт.

петрушка

Свёклу нарезать тонкими кружками.

Часть натереть на тёрке.

Картофель и морковь натереть на тёрке.

На пищевую плёнку выкладываем свёклу друг на друга в форме прямоугольника.

Натёртую свёклу распределяем сверху.

Смазать майонезом.

Сверху выкладываем картошку.

Перчим.

Смазать майонезом.

Теперь морковь.

И майонез.

В центр выкладываем селёдку, лук и петрушку.

Сворачиваем в рулет.

И заворачиваем в фольгу или пергамент.

Убираем в холодильник на пару часов или на ночь.

Далее нарезаем на порционные кусочки.

Кушать подано!