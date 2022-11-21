Готовим вкусный куриный рулет с грушей

Ингредиенты
- курица (без костей) - 1 шт
- груша - 1 шт
- соль - 1 ч.л
- перец - 1 ч.л
- паприка - 1 ч.л
- аджика - 2 ст.л
- соевый соус - 50 мл
- кунжутный соус - 50 мл
- терияки соус - 50 мл
- bbq соус - 50 мл
Пошаговый рецепт приготовления
Первым делом курицу смазываем аджикой, посыпаем паприкой, приправой к курице, солью, перцем и равномерно размазываем.
После чего у груши убираем сердцевину и мякоть нарезаем тонкими слайсами.
На курицу выкладываем слайсы груши.
Заворачиваем в рулет и закрепляем при помощи нитки.
Потом курицу отправляем в вакуумный пакет, в пакет добавляем соевый соус, кунжутный соус, терияки соус.
Выкачиваем весь воздух и отправляем в духовой шкаф при 60 градусах на 3 часа.
Затем рулет глазируем BBQ соусом и отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут.
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