Четыре вкуса

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Готовим вкусный куриный рулет с грушей

Фото к рецепту: Куриный рулет с грушей

Ингредиенты

  • курица (без костей) - 1 шт
  • груша - 1 шт
  • соль - 1 ч.л
  • перец - 1 ч.л
  • паприка - 1 ч.л
  • аджика - 2 ст.л
  • соевый соус - 50 мл
  • кунжутный соус - 50 мл
  • терияки соус - 50 мл
  • bbq соус - 50 мл

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом курицу смазываем аджикой, посыпаем паприкой, приправой к курице, солью, перцем и равномерно размазываем.

После чего у груши убираем сердцевину и мякоть нарезаем тонкими слайсами.

На курицу выкладываем слайсы груши.

Заворачиваем в рулет и закрепляем при помощи нитки.

Потом курицу отправляем в вакуумный пакет, в пакет добавляем соевый соус, кунжутный соус, терияки соус.

Выкачиваем весь воздух и отправляем в духовой шкаф при 60 градусах на 3 часа.

Затем рулет глазируем BBQ соусом и отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут.

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