Готовим вкусный куриный рулет с грушей

Пошаговый рецепт приготовления

Первым делом курицу смазываем аджикой, посыпаем паприкой, приправой к курице, солью, перцем и равномерно размазываем.

После чего у груши убираем сердцевину и мякоть нарезаем тонкими слайсами.

На курицу выкладываем слайсы груши.

Заворачиваем в рулет и закрепляем при помощи нитки.

Потом курицу отправляем в вакуумный пакет, в пакет добавляем соевый соус, кунжутный соус, терияки соус.

Выкачиваем весь воздух и отправляем в духовой шкаф при 60 градусах на 3 часа.

Затем рулет глазируем BBQ соусом и отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут.