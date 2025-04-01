Быстрый и вкусный завтрак из лаваша на сковороде

Лаваш нарезаю на две круглые заготовки с помощью тарелки, размер 20 см. (нарезала по размеру сковороды ).

Два яйца перемешиваю венчиком, солю.

Сыр натираю на мелкой терке, помидоры нарезаю на круглые пластины, тунец разминаю вилкой.

Сковороду слегка смазываю растительным маслом, выливаю яйца, сверху кладу один лист лаваша, жарю несколько минут на огне ниже среднего и переворачиваю на другую сторону.

На одну сторону кладу тертый сыр, сверху тунец, на тунец кладу помидоры (3 пластины) и сверху посыпаю тертым сыром, часть начинки оставляю для другого лаваша.

Закрываю начинку другой стороной лаваша и обжариваю с обеих сторон до золотистой корочки.