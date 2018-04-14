Быстрый салат к ужину из моркови и сыра

Морковный салат с сыром и чесноком - это очень простое, но вкусное, сытное и ароматное блюдо. Отличное дополнение к ужину. Готовится такой салат из самых доступных продуктов, при этом быстро и без проблем. Для того чтобы салат получился действительно вкусным, выбирайте сочную морковь. Если она будет суховатой, увеличьте количество майонеза или сметаны. Сыр можно взять любой твердый или полутвердый, а количество чеснока зависит исключительно от вашего вкуса.
Ингредиенты
- 350 г Морковь (вес моркови в очищенном виде)
- 200 г Сыр
- 1-2 зубчика Чеснок
- 150 г Майонез (сметана или йогурт)
- Соль - по желанию
Приготовление
- Морковь измельчаем на крупной терке. Натираем любой твердый или полутвердый сыр (можно как на крупной, так и на мелкой терке) и отправляем сыр к моркови. Свежий чеснок чистим и добавляем к моркови и сыру. Его можно пропустить через пресс или измельчить на мелкой терке. Количество чеснока регулируйте исходя из собственных предпочтений - у меня 2 зубка.
- Заправляем морковный салат майонезом. Я использую домашний майонез – как его сделать можно посмотреть у меня на канале YouTUBE. Соли не нужно, так как сыр и майонез уже достаточно соленые. Но если вы заправляете сметаной или йогуртом, тогда можно добавить немного соли по вкусу.
- Перемешиваем - салат с морковью и сыром готов.
Приятного аппетита!
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