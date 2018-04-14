Быстрый салат к ужину из моркови и сыра

Морковный салат с сыром и чесноком - это очень простое, но вкусное, сытное и ароматное блюдо. Отличное дополнение к ужину. Готовится такой салат из самых доступных продуктов, при этом быстро и без проблем. Для того чтобы салат получился действительно вкусным, выбирайте сочную морковь. Если она будет суховатой, увеличьте количество майонеза или сметаны. Сыр можно взять любой твердый или полутвердый, а количество чеснока зависит исключительно от вашего вкуса.