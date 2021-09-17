Четыре вкуса

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Вкусные и простые драники

Фото к рецепту: Простые драники

Ингредиенты

  • 5 средних картофелин
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. муки
  • соль
  • перец
  • сметана

Рецепт приготовления

Картофель почистите, натрите на крупной терке и хорошенько выжмите из нее сок.

Мелко порежьте лук и добавьте к картофелю.

Посолите и поперчите.

Добавьте 2 яйца.

Перемешайте.

Добавьте 2 столовые ложки муки и снова перемешайте.

Сформируйте драники и обжарьте их на сковороде на медленном огне на растительном масле до образования золотистой, хрустящей корочки.

Подайте со сметаной.

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