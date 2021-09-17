Вкусные и простые драники

Рецепт приготовления

Картофель почистите, натрите на крупной терке и хорошенько выжмите из нее сок.

Мелко порежьте лук и добавьте к картофелю.

Посолите и поперчите.

Добавьте 2 яйца.

Перемешайте.

Добавьте 2 столовые ложки муки и снова перемешайте.

Сформируйте драники и обжарьте их на сковороде на медленном огне на растительном масле до образования золотистой, хрустящей корочки.

Подайте со сметаной.