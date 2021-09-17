Вкусные и простые драники

Ингредиенты
- 5 средних картофелин
- 1 луковица
- 2 яйца
- 2 ст.л. муки
- соль
- перец
- сметана
Рецепт приготовления
Картофель почистите, натрите на крупной терке и хорошенько выжмите из нее сок.
Мелко порежьте лук и добавьте к картофелю.
Посолите и поперчите.
Добавьте 2 яйца.
Перемешайте.
Добавьте 2 столовые ложки муки и снова перемешайте.
Сформируйте драники и обжарьте их на сковороде на медленном огне на растительном масле до образования золотистой, хрустящей корочки.
Подайте со сметаной.
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