Рецепт кесадильи с картошкой

Ингредиенты
тортильи (8 шт. ):
пшеничная мука – 250-260 гр.
вода – 125 мл.
сливочное масло – 30 гр.
соль – 1 ч.л.
начинка:
картофель – 300-400 гр.
сливочное масло – 50-60 гр.
сыр (пармезан или грано падано) – 20-30 гр.
соль/перец
моцарелла – 150-200 гр.
дополнительно:
растительное масло – для жарки
мука – на подсып
Рецепт приготовления
Отварить картофель до готовности
. Замесить тесто для тортилий:
• добавить в муку соль и сливочное масло
• перетереть муку с маслом
• добавить воду – замесить мягкое и не липнущее к рукам тесто
• завернуть тесто в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут
. Приготовить картофельное пюре:
• слить с готового картофеля весь отвар
• размять картофель до состояния пюре
• добавить в пюре сливочное масло – еще раз хорошо все размять картофеледавилкой
• добавить в пюре тертый сыр (пармезан или грано падано), соль и перец
• еще раз хорошо все перетереть до однородности и кремообразной консистенции
• накрыть пюре крышкой и пока отставить в сторону
. Приготовить тортильи:
• выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, слегка обмять и разделить на 6-8 частей
• округлить кусочки теста – 7 частей накрыть пленкой и отложить в сторону
• оставшуюся часть теста раскатать в круглую лепешку, толщиной 2 мм
• обжарить лепешку на разогретой и сухой сковороде с двух сторон (по 30-40 секунд с каждой стороны)
• точно также приготовить тортильи из остальных кусочков теста
. Сыр (моцареллу) натереть на крупной терке, зелень порубить
• выложить немного тертого сыра на половину лепешки
• на сыр выложить немного (примерно 1 ст.л. с большой горкой) картофельного пюре - разровнять
• на пюре выложить еще немного сыра
• накрыть начинку второй половиной лепешки и слегка прижать
. Обжарить кесадильи с двух сторон на разогретом растительном масле до золотистой корочки.
Кушать подано!
Свежие комментарии