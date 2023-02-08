Рецепт кесадильи с картошкой

тортильи (8 шт. ):

пшеничная мука – 250-260 гр.

вода – 125 мл.

сливочное масло – 30 гр.

соль – 1 ч.л.

начинка:

картофель – 300-400 гр.

сливочное масло – 50-60 гр.

сыр (пармезан или грано падано) – 20-30 гр.

соль/перец

моцарелла – 150-200 гр.

дополнительно:

растительное масло – для жарки

мука – на подсып

Отварить картофель до готовности

. Замесить тесто для тортилий:

• добавить в муку соль и сливочное масло

• перетереть муку с маслом

• добавить воду – замесить мягкое и не липнущее к рукам тесто

• завернуть тесто в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 15-20 минут

. Приготовить картофельное пюре:

• слить с готового картофеля весь отвар

• размять картофель до состояния пюре

• добавить в пюре сливочное масло – еще раз хорошо все размять картофеледавилкой

• добавить в пюре тертый сыр (пармезан или грано падано), соль и перец

• еще раз хорошо все перетереть до однородности и кремообразной консистенции

• накрыть пюре крышкой и пока отставить в сторону

. Приготовить тортильи:

• выложить тесто на присыпанную мукой поверхность, слегка обмять и разделить на 6-8 частей

• округлить кусочки теста – 7 частей накрыть пленкой и отложить в сторону

• оставшуюся часть теста раскатать в круглую лепешку, толщиной 2 мм

• обжарить лепешку на разогретой и сухой сковороде с двух сторон (по 30-40 секунд с каждой стороны)

• точно также приготовить тортильи из остальных кусочков теста

. Сыр (моцареллу) натереть на крупной терке, зелень порубить

. Сформировать кесадильи:

• выложить немного тертого сыра на половину лепешки

• на сыр выложить немного (примерно 1 ст.л. с большой горкой) картофельного пюре - разровнять

• на пюре выложить еще немного сыра

• накрыть начинку второй половиной лепешки и слегка прижать

. Обжарить кесадильи с двух сторон на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Кушать подано!