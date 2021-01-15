Песочные рулетики с яблоками

Начинка: яблоки очистить и натереть на крупной тёрке, на сковороде натёртые яблоки смешайте с сахаром, протушите около 8-10 минут, чтобы испарилась вся влага. Готовую начинку полностью остудите.

Соедините растопленное сливочное масло (маргарин), сахарную пудру, ванильный сахар, перемешайте, добавьте растительное масло, йогурт,яйцо, перемешайте, всыпьте крахмал, муку с разрыхлителем частями и замесите мягкое тесто.

Тесто поделите на 32 кусочка весом 31-32 гр ,скатайте в шарики. Шарик, раскатайте , выложите начинку примерно ч.л. и разровняйте,скрутите в рулетик.

Сформированное печенье выложить на лист, застеленный пекарской бумагой.

Выпекать 20-22 минуты при температуре 200 °C.