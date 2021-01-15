Песочные рулетики с яблоками

Ингредиенты
- 480 гр. мука
- 1 яйцо
- 100 гр. сахарной пудры
- 1/2 ст.л. разрыхлитель
- 100 мл. йогурт
- 75 мл. растительное масло
- 125 гр. сливочное масло
- 10-12 гр. кукурузный крахмал
- начинка:
- 6 яблок (570-600 гр)
- 125 гр. сахар
- 1 ч.л. корица
- верх: 2 ст.л. сахарной пудры
Пошаговый рецепт приготовления
Начинка: яблоки очистить и натереть на крупной тёрке, на сковороде натёртые яблоки смешайте с сахаром, протушите около 8-10 минут, чтобы испарилась вся влага. Готовую начинку полностью остудите.
Соедините растопленное сливочное масло (маргарин), сахарную пудру, ванильный сахар, перемешайте, добавьте растительное масло, йогурт,яйцо, перемешайте, всыпьте крахмал, муку с разрыхлителем частями и замесите мягкое тесто.
Тесто поделите на 32 кусочка весом 31-32 гр ,скатайте в шарики. Шарик, раскатайте , выложите начинку примерно ч.л. и разровняйте,скрутите в рулетик.
Сформированное печенье выложить на лист, застеленный пекарской бумагой.
Выпекать 20-22 минуты при температуре 200 °C.
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