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Песочные рулетики с яблоками

Фото к рецепту: Песочные рулетики с яблоками

Ингредиенты

    • 480 гр. мука
    • 1 яйцо
    • 100 гр. сахарной пудры
  • 1/2 ст.л. разрыхлитель
  • 100 мл. йогурт
  • 75 мл. растительное масло
  • 125 гр. сливочное масло
  • 10-12 гр. кукурузный крахмал
  • начинка:
  • 6 яблок (570-600 гр)
  • 125 гр. сахар
  • 1 ч.л. корица
  • верх: 2 ст.л. сахарной пудры

Пошаговый рецепт приготовления

Начинка: яблоки очистить и натереть на крупной тёрке, на сковороде натёртые яблоки смешайте с сахаром, протушите около 8-10 минут, чтобы испарилась вся влага. Готовую начинку полностью остудите.

Соедините растопленное сливочное масло (маргарин), сахарную пудру, ванильный сахар, перемешайте, добавьте растительное масло, йогурт,яйцо, перемешайте, всыпьте крахмал, муку с разрыхлителем частями и замесите мягкое тесто.

Тесто поделите на 32 кусочка весом 31-32 гр ,скатайте в шарики. Шарик, раскатайте , выложите начинку примерно ч.л. и разровняйте,скрутите в рулетик.

Сформированное печенье выложить на лист, застеленный пекарской бумагой.

Выпекать 20-22 минуты при температуре 200 °C.

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