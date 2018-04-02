Удивительно простой и вкусный рецепт тушеного мяса с фасолью. Блюдо получается красивое, сытное и полезное, и что самое примечательное – летом тушеное мясо можно готовить со свежей фасолью, что значительно ускоряет весь процесс приготовления, в остальное время используем обычную сухую фасоль. В рецепте я подробно опишу оба варианта, чтобы ни у кого не возникло сложностей, хотя какие там сложности, ведь все так просто )))

Ингредиенты:

(4 порции)

1 ст. сухой фасоли или 2 ст. свежей

600 гр. говядины

2 крупные луковицы

1 крупная морковь

1 стакан томатного соуса

1/2-1 ст. воды или бульона

соль по вкусу

сахар по вкусу

черный молотый перец по вкусу

лавровый лист

1/2 ч.л. хмели-сунели (по желанию)

растительное масло

Итак, если у вас сухая фасоль, то ее следует замочить заранее. В этом случае отмеряем стакан фасоли, можно белой или красной, без разницы. Заливаем фасоль водой и оставляем на ночь. Это делается для того, чтобы фасоль потом быстрее сварилась.

Если же на дворе лето, то логично купить фасоль нового урожая, свежую, а не сухую. В этом случае замачивать фасоль не нужно. У меня на главном фото мясо, тушеное со свежей фасолью.



Итак, для фасоли с мясом нам потребуется грамм 600 говядины, вместо говядины также можно купить свинину.



Мясо выбираем с небольшими прослойками жира – тогда тушеное мясо с фасолью получится более сочным. Мясо режем на кусочки.

В казанок или сковороду наливаем растительное масло. Нагреваем масло на огне.



Кладем мясо на хорошо разогретую сковороду, жарим на довольно сильном огне. Не переворачиваем, пока не подрумянится одна сторона.

Пока мясо жарится, берем две крупные луковицы, чистим и мелко режем.



Одним глазом присматриваем за мясом, чтобы не подгорело. Когда образуется румяная корочка, только тогда переворачиваем мясо. Продолжаем жарить на довольно сильном огне.

Когда мясо подрумянится со всех сторон, кладем мелко порезанный лук.

Уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой, и тушим все вместе на слабом огне, периодически помешиваем.



Когда лук станет мягким, добавляем в сковороду морковь, потертую на среднюю терку.

Все перемешиваем и снова тушим на слабом огне 5-6 минут.



Теперь наступила очередь фасоли. Тщательно сливаем воду с замоченной фасоли, саму фасоль кладем к мясу.



Если у вас свежая фасоль, то просто моем ее, и добавляем к мясу. Как вариант, для тушеного мяса можно использовать консервированную вареную фасоль.

Наливаем томатный соус, желательно домашний. Если нет томатного соуса, то подойдет томатный сок. Также добавляем немного воды или мясного бульона.

Солим, перчим, кладем по вкусу сахар, парочку лавровых листиков для аромата. Кстати, получается очень вкусная фасоль и очень вкусное тушеное мясо, если добавить немного приправы хмели-сунели, но это по желанию.

Накрываем сковороду крышкой и тушим на слабом огне до полной готовности мяса и фасоли. Ориентировочное время – около часа, но может быть чуть дольше. Время готовки зависит от качества мяса. Если мясо от молодого животного и без жил, то оно, естественно, готовится быстрее.



За содержимым сковороды присматриваем, периодически помешиваем, чтобы наше блюдо не подгорело.