Удивительно простой и вкусный рецепт тушеного мяса с фасолью. Блюдо получается красивое, сытное и полезное, и что самое примечательное – летом тушеное мясо можно готовить со свежей фасолью, что значительно ускоряет весь процесс приготовления, в остальное время используем обычную сухую фасоль. В рецепте я подробно опишу оба варианта, чтобы ни у кого не возникло сложностей, хотя какие там сложности, ведь все так просто )))
Ингредиенты:
(4 порции)
- 1 ст. сухой фасоли или 2 ст. свежей
- 600 гр. говядины
- 2 крупные луковицы
- 1 крупная морковь
- 1 стакан томатного соуса
- 1/2-1 ст. воды или бульона
- соль по вкусу
- сахар по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- лавровый лист
- 1/2 ч.л. хмели-сунели (по желанию)
- растительное масло
- Итак, если у вас сухая фасоль, то ее следует замочить заранее. В этом случае отмеряем стакан фасоли, можно белой или красной, без разницы. Заливаем фасоль водой и оставляем на ночь. Это делается для того, чтобы фасоль потом быстрее сварилась.
- Если же на дворе лето, то логично купить фасоль нового урожая, свежую, а не сухую. В этом случае замачивать фасоль не нужно. У меня на главном фото мясо, тушеное со свежей фасолью.
- Итак, для фасоли с мясом нам потребуется грамм 600 говядины, вместо говядины также можно купить свинину.
- Мясо выбираем с небольшими прослойками жира – тогда тушеное мясо с фасолью получится более сочным. Мясо режем на кусочки.
- В казанок или сковороду наливаем растительное масло. Нагреваем масло на огне.
- Кладем мясо на хорошо разогретую сковороду, жарим на довольно сильном огне. Не переворачиваем, пока не подрумянится одна сторона.
- Пока мясо жарится, берем две крупные луковицы, чистим и мелко режем.
- Одним глазом присматриваем за мясом, чтобы не подгорело. Когда образуется румяная корочка, только тогда переворачиваем мясо. Продолжаем жарить на довольно сильном огне.
- Когда мясо подрумянится со всех сторон, кладем мелко порезанный лук.
- Уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой, и тушим все вместе на слабом огне, периодически помешиваем.
- Когда лук станет мягким, добавляем в сковороду морковь, потертую на среднюю терку.
- Все перемешиваем и снова тушим на слабом огне 5-6 минут.
- Теперь наступила очередь фасоли. Тщательно сливаем воду с замоченной фасоли, саму фасоль кладем к мясу.
- Если у вас свежая фасоль, то просто моем ее, и добавляем к мясу. Как вариант, для тушеного мяса можно использовать консервированную вареную фасоль.
- Наливаем томатный соус, желательно домашний. Если нет томатного соуса, то подойдет томатный сок. Также добавляем немного воды или мясного бульона.
- Солим, перчим, кладем по вкусу сахар, парочку лавровых листиков для аромата. Кстати, получается очень вкусная фасоль и очень вкусное тушеное мясо, если добавить немного приправы хмели-сунели, но это по желанию.
- Накрываем сковороду крышкой и тушим на слабом огне до полной готовности мяса и фасоли. Ориентировочное время – около часа, но может быть чуть дольше. Время готовки зависит от качества мяса. Если мясо от молодого животного и без жил, то оно, естественно, готовится быстрее.
- За содержимым сковороды присматриваем, периодически помешиваем, чтобы наше блюдо не подгорело.
- Мясо тушеное с фасолью можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно с гарниром. В качестве гарнира великолепно подойдет отварной картофель, отварной рис или макароны. Естественно, с гарниром более практичный вариант.
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