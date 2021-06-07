Четыре вкуса

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Сироп из цветков черной бузины

Фото к рецепту: Сироп из цветков черной бузины

Ингредиенты

  • бузина черная (соцветия) – 10 шт.
  • вода – 0,5 л.
  • сахар – 0,5 кг.,
  • лимон – 0,5 шт.
  • апельсин – 0,5 шт.

Рецепт приготовления

Сироп из цветков бузины черной можно приготовить двумя способами – без термообработки, проваривая и для хранения на зиму.

Срежьте соцветия бузины. Начните приготовление сиропа с подготовки цитрусовых - нарежьте лимон и апельсин,  выньте из них косточки. В кастрюлю положите сахар, воду и цитрусовые - варите после закипания 5 минут.

Дайте сиропу полностью остыть и положите в него цветки бузины. Перемешайте и дайте настояться трое суток – 1 сутки на кухне при комнатной температуре, 2 суток – в холодильнике. Сироп готов.

Сироп хорошо хранится месяц, из него получаются отличные прохладительные и алкогольные напитки.

Помогает при простуде, боли в горле, кашле, прекрасное витаминное средство. 

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