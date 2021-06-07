Сироп из цветков черной бузины

Рецепт приготовления

Сироп из цветков бузины черной можно приготовить двумя способами – без термообработки, проваривая и для хранения на зиму.

Срежьте соцветия бузины. Начните приготовление сиропа с подготовки цитрусовых - нарежьте лимон и апельсин, выньте из них косточки. В кастрюлю положите сахар, воду и цитрусовые - варите после закипания 5 минут.

Дайте сиропу полностью остыть и положите в него цветки бузины. Перемешайте и дайте настояться трое суток – 1 сутки на кухне при комнатной температуре, 2 суток – в холодильнике. Сироп готов.

Сироп хорошо хранится месяц, из него получаются отличные прохладительные и алкогольные напитки.

Помогает при простуде, боли в горле, кашле, прекрасное витаминное средство.