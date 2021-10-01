Эчпочмаки с курицей и картошкой

Ингредиенты
- мука пшеничная - +/-480 гр.
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 1 ч.л.
- яйцо - 1 шт.
- молоко - 200 мл.
- сметана любой жирности - 100 гр.
- сливочное масло растопленное (можно растительное) - 30 гр.
- дрожжи сухие быстродействующие - 7 гр. (20 гр. прессованных)
- растительное масло - 1 ст.л.
- для начинки:
- мясо курицы (филе бедра) - 400 гр.
- лук - 1 шт.
- картофель - 300 гр. (3-4 шт. средние)
- соль
- перец
- масло растительное - 1 ст.л.
- 1 яйцо + 1 ч.л. молока для смазывания
- вода (или бульон) - для сочности
- масло сливочное растопленное - для смазывания готовых эчпочмаков
Рецепт приготовления
1 В миску налить теплого, не горячего молока, добавить дрожжи, сахар, размешать до растворения дрожжей и сахара.
Добавить яйцо, соль, сметаны, сливочное масло, перемешать.
2. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто.
Долго вымешивать тесто не нужно. Миску смазать растительным маслом, собрать тесто в шарик, закрыть пленкой и оставить для подъёма, примерно 1-1,5 часа.
3. Для начинки нарезать мелкими кубиками: куриное филе, картофель и лук.
Добавить соль, перец и все тщательно перемешать.
4. Тесто поднялось, стало воздушное и пористое.
5. Тесто разделить на 12 равных частей и сформировать шарики.
Каждый шарик раскатать в пласт диаметром примерно 14-15 см.
В центр положить начинку (примерно 1,5 ст.л.).
6. Соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя треугольники, в середине оставить отверстие.
7. Выложить треугольники на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
По желанию смазать яйцом.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов.
Сначала выпекать треугольники примерно минут 25-30, до легкого румянца.
8. Затем вынуть противень из духовки для сочности начинки влить в каждый пирожок по ложке бульона (или воды).
9. Можно накрыть треугольники фольгой, чтобы начинка стала мягкой и сочной.
Выпекать еще примерно 30 минут, до готовности начинки.
10. Готовые треуголнички достаем, накрываем салфеткой и даем остыть.
Кушать подано!
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