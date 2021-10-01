Эчпочмаки с курицей и картошкой

Рецепт приготовления

1 В миску налить теплого, не горячего молока, добавить дрожжи, сахар, размешать до растворения дрожжей и сахара.

Добавить яйцо, соль, сметаны, сливочное масло, перемешать.

2. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Долго вымешивать тесто не нужно. Миску смазать растительным маслом, собрать тесто в шарик, закрыть пленкой и оставить для подъёма, примерно 1-1,5 часа.

3. Для начинки нарезать мелкими кубиками: куриное филе, картофель и лук.

Добавить соль, перец и все тщательно перемешать.

4. Тесто поднялось, стало воздушное и пористое.

5. Тесто разделить на 12 равных частей и сформировать шарики.

Каждый шарик раскатать в пласт диаметром примерно 14-15 см.

В центр положить начинку (примерно 1,5 ст.л.).

6. Соединить края теста, хорошо защипнуть, формируя треугольники, в середине оставить отверстие.

7. Выложить треугольники на противень, выстеленный пергаментной бумагой.

По желанию смазать яйцом.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов.

Сначала выпекать треугольники примерно минут 25-30, до легкого румянца.

8. Затем вынуть противень из духовки для сочности начинки влить в каждый пирожок по ложке бульона (или воды).

9. Можно накрыть треугольники фольгой, чтобы начинка стала мягкой и сочной.

Выпекать еще примерно 30 минут, до готовности начинки.

10. Готовые треуголнички достаем, накрываем салфеткой и даем остыть.

Кушать подано!