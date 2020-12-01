На Новый год не обойтись без мяса на праздничном столе. Предлагаю нежное, сочное, ароматное мясо с айвой в пикантном маринаде из горчицы. Айва – идеальное дополнение к запечённой свинине, она убирает излишний жир.
Ингредиенты для «Свинина с айвой в горчичном маринаде»:
- Свинина (карбонад на кости) — 600 г
- Горчица (ТМ HAAS) — 1 ст. л.
- Айва — 1 шт
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Карри — 1/2 ч. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Зелень (для подачи)
Время приготовления: 120 минут
Количество порций: 4
Рецепт «Свинина с айвой в горчичном маринаде»:
Для приготовления берём карбонад на кости. Идеально порезать кусок мяса не до конца, но мой "помощник" порезал на отдельные куски.
В удобную для запекания форму кладём в два слоя фольгу. Кладём маринованную свинину.Если у вас целый кусок с разрезами, то просто вставляем айву в разрезы. В моём случае кладём айву между кусками свинины и по краям.
Закрываем фольгу. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку на 40 минут. За 10 минут до конца запекания, открываем фольгу, чтобы мясо подрумянилось.
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