Закваска для домашнего хлеба

Для приготовления простой закваски. День 1: Выложите 75 г белой муки в литровый контейнер с крышкой, влейте 75 мл воды, перемешайте до однородности. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа, не закрывая плотно крышку. Дни 2 & 3: Каждый день добавляйте в закваску 75 г белой муки и 75 мл воды. Держите контейнер при комнатной температуре, не закрывая крышку. День 4: Добавьте к закваске еще 75 г муки и 75 мл воды. Оставьте при комнатной температуре, накрыв чистым полотенцем. Закваска начнет пузыриться и источать кислый запах. День 5: Закваска активно пузырится и почти готова к использованию. Если процесс брожения неактивный, оставьте закваску созревать еще на день-два при комнатной температуре, неплотно прикрывая крышкой.

Для приготовления закваски с изюмом.

День 1:. В литровом контейнере (с крышкой) смешайте 50 мл воды, 15 г изюма, 3 ст.л. муки и 4 ст.л. л натурального йогурта. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа.

День 2 и 3: каждый день добавляйте в смесь 75 мл воды и 75г белой муки. Храните в закрытом контейнере при комнатной температуре.

День 4: На поверхности смеси должны появиться мелкие пузырьки. Добавьте 75 мл воды, затем 75г муки, процедите через сито в кувшин. Выложите изюм в сито и залейте жидкость обратно в контейнер. Храните контейнер закрытым при комнатной температуре еще 24 часа.

День 5: Смесь должна теперь начать пузыриться и источать кислый запах. Отлейте половину смеси. Добавьте такое же количество воды и муки, как описано выше. Храните контейнер закрытым при комнатной температуре еще 24 часа.

Для регулярной выпечки: День 6 и далее, отложите то количество закваски, которое необходимо для вашей выпечки. Доведите оставшуюся закваску до первоначального объема, добавляя в день 75 г белой муки и 75 мл воды. Храните неплотно закрытой при комнатной температуре. Делайте это в течение 5 дней, пока закваска не начнет активно пузыриться и не будет готова к использованию.

Такую закваску не требуется «подкармливать» регулярно, она может долго храниться закрытой в холодильнике.