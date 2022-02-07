Готовим котлеты из овсяных хлопьев

Рецепт приготовления

Овсянку залить кипятком добавить кубик магги если его нет то просто соль и накрыть, оставить минут на 15.

Лук натереть на крупную терку добавить к овсянке с яйцом все хорошо перемешать.

жарим как оладьи.

На разогретой сковороде с маслом на среднем огне с двух сторон.

Готовятся такие котлеты без мяса, но могу с уверенностью сказать, что они очень вкусные.

Котлеты получаются с аппетитной, румяной, хрустящей корочкой - очень вкусно и мега бюджетно!