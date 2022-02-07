Готовим котлеты из овсяных хлопьев

Ингредиенты
- овсянка 1 ст.
- кипяток 1 ст.
- маги 1 кубик или заменить солью
- лук 1 шт.
- яйцо 1 шт.
Рецепт приготовления
Овсянку залить кипятком добавить кубик магги если его нет то просто соль и накрыть, оставить минут на 15.
Лук натереть на крупную терку добавить к овсянке с яйцом все хорошо перемешать.
жарим как оладьи.
На разогретой сковороде с маслом на среднем огне с двух сторон.
Готовятся такие котлеты без мяса, но могу с уверенностью сказать, что они очень вкусные.
Котлеты получаются с аппетитной, румяной, хрустящей корочкой - очень вкусно и мега бюджетно!
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