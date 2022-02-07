Четыре вкуса

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Готовим котлеты из овсяных хлопьев

Фото к рецепту: Котлеты из овсяных хлопьев

Ингредиенты

  • овсянка 1 ст.
  • кипяток 1 ст.
  • маги 1 кубик или заменить солью
  • лук 1 шт.
  • яйцо 1 шт.

Рецепт приготовления

Овсянку залить кипятком добавить кубик магги если его нет то просто соль и накрыть, оставить минут на 15.

Лук натереть на крупную терку добавить к овсянке с яйцом все хорошо перемешать.

жарим как оладьи.

На разогретой сковороде с маслом на среднем огне с двух сторон.

Готовятся такие котлеты без мяса, но могу с уверенностью сказать, что они очень вкусные.

Котлеты получаются с аппетитной, румяной, хрустящей корочкой - очень вкусно и мега бюджетно!

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